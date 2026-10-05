Detienen a sujeto sorprendido robando medidor de agua en Graneros

Personal de Carabineros de la Segunda Comisaría de Graneros detuvo a un sujeto adulto que fue sorprendido mientras sustraía un medidor de agua desde un inmueble ubicado en calle Arturo Prat.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales verificaron que el individuo mantenía antecedentes penales y, gracias a la rápida intervención de Carabineros, la especie sustraída pudo ser recuperada.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado pasó a control de detención, mientras que personal de la policía uniformada desarrolla una serie de diligencias y operativos destinados a establecer si existirían otros involucrados en este tipo de ilícitos registrados en la comuna de Graneros y que han afectado a una serie de domicilios.