Emergencias movilizan a bomberos de San Vicente de Tagua Tagua

Dos emergencias fueron atendidas por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de San Vicente de Tagua Tagua durante las últimas horas, correspondientes a una colisión vehicular y una emanación de humo desde una vivienda.

El primer procedimiento se registró en el sector de la Carretera de la Fruta, a la altura del cruce La Virgen, donde la unidad RX1 de la Primera Compañía concurrió tras reportarse una colisión de mediana energía que involucró a dos vehículos menores.

En el accidente se vieron involucradas cinco personas, cuatro de las cuales resultaron lesionadas. Bomberos trabajó en el lugar de manera coordinada con equipos del SAMU y ambulancias del Hospital de San Vicente, con el objetivo de atender a los afectados y asegurar la zona.

Posteriormente, Bomberos fue requerido por una emergencia registrada en una vivienda del sector de la población Manuel Ford, donde se reportó una emanación de humo. Antes del arribo de las unidades, un voluntario de la Tercera Compañía que se encontraba en las cercanías se trasladó hasta el domicilio y confirmó la presencia de humo proveniente desde el interior de la vivienda.

Al ingresar al inmueble, junto a civiles que se encontraban en el lugar, se verificó que la situación se originaba por un desperfecto en una cocina. El incidente ya había sido controlado por los propios moradores, por lo que los voluntarios realizaron labores destinadas a asegurar que la emergencia quedara completamente controlada.

Tras la llegada de las unidades BH1 y BX3, Bomberos efectuó labores de ventilación y una revisión del sector afectado, descartando mayores situaciones de emergencia.