Fallece voluntaria honoraria de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras

El Cuerpo de Bomberos de Las Cabras informó el sensible fallecimiento de Carolina del Pilar Silva Fuentes, quien se desempeñaba como bombera honoraria de la Segunda Compañía del sector Llallauquén.

La institución expresó sus condolencias a la familia, seres queridos, camaradas y a todas las personas que tuvieron la oportunidad de compartir con ella, destacando su vocación de servicio, compromiso y entrega. “Que su vocación de servicio, compromiso y entrega permanezcan siempre en la memoria de Bomberos”, señalaron desde la institución.

Las muestras de pesar también se extendieron a otros cuerpos de Bomberos de la región. El Cuerpo de Bomberos de Peumo, junto a sus tres compañías y su Brigada Juvenil, expresó sus condolencias, especialmente a la Segunda Compañía de Llallauquén por el fallecimiento de la voluntaria honoraria.

Desde Peumo manifestaron su acompañamiento fraternal a la familia, seres queridos y cofrades de Carolina del Pilar Silva Fuentes, destacando su vocación de servicio y su entrega a la comunidad.