Familias y mascotas recibieron tradicional bendición de San Francisco de Asís

Una tarde marcada por la fe, la tradición y el cariño hacia los animales, se vivió este domingo en Rancagua, con motivo de la celebración de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales y de la ecología.

El frontis del Instituto O’Higgins se transformó en el punto de encuentro de numerosas familias, que llegaron acompañadas de sus mascotas para participar en la tradicional Bendición de los Animales, una actividad que año a año convoca a la comunidad en torno a la figura del santo italiano.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Rancagua, Arul Dhas Francis, quien encabezó la misa y posteriormente realizó la bendición de las mascotas que llegaron hasta el lugar.

Perros de distintas razas y tamaños, junto a otros animales de compañía, fueron protagonistas de una jornada que reunió especialmente a adultos y niños.

Con sus mascotas en brazos, con correas o simplemente acompañándolos a sus pies, las familias participaron de este tradicional rito, que busca, no sólo expresar la fe y devoción hacia San Francisco de Asís, sino también relevar el respeto y cuidado por todos los seres vivos.

La celebración permitió, además, generar un espacio de encuentro para la comunidad, donde la presencia de los animales dio un particular ambiente a una ceremonia que se ha convertido en una de las tradiciones más significativas asociadas a la festividad de San Francisco de Asís en Rancagua.

San Francisco de Asís es reconocido mundialmente por su especial relación con la naturaleza y las criaturas, razón por la cual su festividad, que se conmemora cada 4 de octubre, es aprovechada en distintos lugares para realizar bendiciones de animales y promover una mayor conciencia sobre su protección y bienestar.

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El padre Arul Dhas destacó que San Francisco de Asís tenía un amor por los animales y todos los hermanos que tienen mascotas tienen la esperanza de esta fecha para recibir la bendición e invocar al santo patrono de los animales, que hoy día juegan un papel importante en nuestra vida familiar.

“Hay muchas familias que tienen una mascota bien atendida, y ellas con cariño necesitan un santo y ese es San Francisco de Asís”, expresó el párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Rancagua.