Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Familias y mascotas recibieron tradicional bendición de San Francisco de Asís

La actividad se desarrolló en el frontis del Instituto O’Higgins y congregó a numerosos adultos y niños que llegaron junto a sus animales de compañía, para participar de esta tradicional celebración franciscana.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Una tarde marcada por la fe, la tradición y el cariño hacia los animales, se vivió este domingo en Rancagua, con motivo de la celebración de San Francisco de Asís, considerado patrono de los animales y de la ecología.

El frontis del Instituto O’Higgins se transformó en el punto de encuentro de numerosas familias, que llegaron acompañadas de sus mascotas para participar en la tradicional Bendición de los Animales, una actividad que año a año convoca a la comunidad en torno a la figura del santo italiano.

La ceremonia religiosa estuvo a cargo del párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Rancagua, Arul Dhas Francis, quien encabezó la misa y posteriormente realizó la bendición de las mascotas que llegaron hasta el lugar.
Perros de distintas razas y tamaños, junto a otros animales de compañía, fueron protagonistas de una jornada que reunió especialmente a adultos y niños.

Con sus mascotas en brazos, con correas o simplemente acompañándolos a sus pies, las familias participaron de este tradicional rito, que busca, no sólo expresar la fe y devoción hacia San Francisco de Asís, sino también relevar el respeto y cuidado por todos los seres vivos.

La celebración permitió, además, generar un espacio de encuentro para la comunidad, donde la presencia de los animales dio un particular ambiente a una ceremonia que se ha convertido en una de las tradiciones más significativas asociadas a la festividad de San Francisco de Asís en Rancagua.

San Francisco de Asís es reconocido mundialmente por su especial relación con la naturaleza y las criaturas, razón por la cual su festividad, que se conmemora cada 4 de octubre, es aprovechada en distintos lugares para realizar bendiciones de animales y promover una mayor conciencia sobre su protección y bienestar.

Anuncios

El padre Arul Dhas destacó que San Francisco de Asís tenía un amor por los animales y todos los hermanos que tienen mascotas tienen la esperanza de esta fecha para recibir la bendición e invocar al santo patrono de los animales, que hoy día juegan un papel importante en nuestra vida familiar.

“Hay muchas familias que tienen una mascota bien atendida, y ellas con cariño necesitan un santo y ese es San Francisco de Asís”, expresó el párroco de la iglesia San Francisco de Asís de Rancagua.

Una misa a cielo abierto se realizó en la plaza del Instituto O’Higgins para celebrar con las mascotas el día de San Francisco de Asís.
Perritos de diferentes razas recibieron el agua bendita por parte del padre Arul Dhas.
Una tortuga también formó parte de las mascotas que llevaron para ser bendecida.
Un gatito que se sentía intimidado ante tantos perritos, recibió la bendición del Padre.
El Párroco Arul Dhas, bendijo e invitó a cantar el segundo cumpleaños a una mascota raza caniche blanco (Poodle).
Una masiva asistencia de personas con sus mascotas celebraron el Día de San Francisco de Asís en la plaza del Instituto O’Higgins.
El padre Arul Dhas resaltó que, las mascotas hoy día juegan un papel importante en nuestra vida familiar.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
9 minutos hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Palmeiras vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao
7 horas hace
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
9 minutos hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Anuncios
coyita carabineros peumo 1
Carabineros de Peumo entrega apoyo a la querida a “Coyita” en el camino hacia su emprendimiento
colchagua osorno 1
Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla
Anuncios
prision preventiva
Juzgado de Garantía de Rancagua ordena la prisión preventiva de imputados como autores de homicidio
fallecida las cabras
Fallece voluntaria honoraria de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras
FUNDACIÓN 7
Rancagua salió a las calles para celebrar sus 283 años de historia
subcomisaria requinoa
Requínoa: Detienen a sujeto que amenazaba con arma a una mujer y a personal policial
Anuncios
Europa Press - Archivo
Un adolescente de 15 años sufre la amputación de una mano por una granada durante las protestas en Francia
Foto: Escenario Mundial
Bolsonaro gana la primera vuelta con el 47% de los votos y disputará contra Lula (45%) la segunda vuelta
PRIMOR 10
Papas Primor el sabor de una historia que nació en una cocina de Rancagua
plaza de rancagua antigua
¿Por qué Rancagua? El origen y significado del nombre de la ciudad
Hace 73 años nació en Rancagua el CDSC Los Desordenados. Desde ahí se ha escrito una travesía llena de historias, familia, triunfos y derrotas, inclusión social y sueños que aún faltan por cumplir.
De la rebeldía de un grupo amante del fútbol al corazón comunitario de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE OCTUBRE
Anuncios