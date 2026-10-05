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General Velásquez cae ante Atlético Colina y se complica en la liguilla de permanencia

El elenco sanvicentano tuvo una jornada para el olvido y queda en posición de descenso en el término de la primera rueda.

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Una tarde lamentable en el Estadio Municipal de San Vicente de Tagua Tagua, General Velásquez sufrió una dolorosa derrota por 2-3 frente a Atlético Colina, encendiendo las alarmas en su lucha por no descender. El cuadro sanvicentano pagó caro sus desatenciones defensivas y la inferioridad numérica durante gran parte del encuentro, cediendo tres puntos vitales ante su gente que lo hunden en la penúltima posición de la Liguilla por la Permanencia de la Segunda División.

Dominio visitante

Desde el pitazo inicial, el trámite del compromiso fue ampliamente dominado por la escuadra visitante, que se adueñó de la posesión del balón y arrinconó a un elenco local que corría persiguiendo el juego sin lograr remates efectivos.

El complejo panorama se volvió aún más oscuro para los dueños de casa a los 21 minutos, cuando Jorge Pavez recibió la tarjeta roja directa tras una dura infracción. La superioridad de «Los Eléctricos» finalmente se materializó en el marcador a los 32′, cuando Franco Gutiérrez le ganó el duelo a su marcador y sacó un potente remate que batió al portero Abarca.

Para el inicio del complemento, la banca velasquina ensayó dos modificaciones buscando estabilizar el mediocampo y ordenar una zaga que evidenciaba constantes desacoples. Sin embargo, los ajustes no lograron revertir la superioridad forastera y Colina continuó manejando los hilos del partido. A los 65 minutos, un buen desborde de Matías Jiménez por el sector derecho encontró en el centro del área a Alexis Hormazábal, quien conectó un certero cabezazo para decretar el 2-0 parcial, aprovechando la evidente pasividad en la marca de los defensores López y Juan Abarca.

Una tarde de golazos en San Vicente

Cuando el funcionamiento futbolístico no encontraba respuestas, una luz de esperanza se encendió para los sanvicentanos a los 70 minutos. Una infracción de Finch dentro del área metropolitana fue sancionada con la pena máxima, responsabilidad que asumió Cristóbal Arriaza para anotar el descuento e inyectar emoción a la recta final del partido. No obstante, el envión anímico local se derrumbó de manera definitiva a los 86 minutos: en el décimo tiro de esquina a favor de la visita, Martín Ochoa apareció libre de marca en el primer palo para sellar el tercer tanto de Atlético Colina con un grito eufórico.

En los últimos suspiros del compromiso, el talento individual maquilló el desastroso resultado colectivo gracias a un impecable tiro libre ejecutado por Benjamín Pinto a los 90’+4′, estructurando el 2-3 definitivo como la última acción del duelo. Con este duro revés en condición de local, General Velásquez se estanca peligrosamente con apenas seis unidades, quedando relegado al penúltimo lugar de la tabla y complicando seriamente sus aspiraciones de salvar la categoría, mientras que Atlético Colina toma un respiro vital al escalar a la quinta ubicación con siete puntos.

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Ficha del partido

General Velásquez (2): Felipe Abarca, Cristián Pizarro, Francisco López, Juan Abarca, Vicente Orrego (45’, Iván Carrasco), Jorge Pavez, Rodrigo Riquelme (79’, Leandro Vargas), Byron Bustamante (65’, Juan Pablo Lorca), Enzo Riquelme (45’, Benjamín Pinto), Matías Villablanca (65’, Jhon Alegría), Cristóbal Arriaza. DT: Matías Garrido.

Atlético Colina (3): Juan José Echave, Ignacio Mesina, Cristóbal Finch, Martín Ochoa, Juan David Bacca, Alexis Hormazábal, Franco Gutiérrez (89’, Santiago Fuentes), Cristian Alarcón (61’, Gabriel Harding), César Evans, Matías Jiménez (75’, Jhon Bravo), Mario Muñoz (89’, Matías Colossi). DT: Fernando Vergara.

Árbitros: Diego Yáñez, Loreto Toloza, Hugo Núñez, Matías Valenzuela.
Goles: 0-1, 32’, Gutiérrez; 0-2, 64’, Hormazábal; 1-2, 72’, Arriaza; 1-3, 86’, Ochoa; 2-3, 90’+4’, Pinto.
Amonestados: Pizarro, Arriaza (GV); Finch, Muñoz (COL).
Expulsados: 21’, Pavez (GV).
Público: 275 personas.
Estadio: Augusto Rodríguez, San Vicente.

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