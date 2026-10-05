HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

El influjo astral hace factible una etapa de armonía en lo relacionado con el amor y la familia, un tiempo necesario para consolidar los cambios en la pareja que vienen de atrás y también encontrar nuevos alicientes con los que mirar adelante.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Vivirás en el trabajo momentos de cierto nerviosismo, posiblemente lleguen cambios que afecten a tus tareas, y algún superior se ocupará de supervisarlas. Si lo llevas bien puede ser incluso una oportunidad para progresar.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Tu signo se encuentra en plena etapa de transformación de las relaciones personales y sociales, es el momento de conectar definitivamente con tu pareja, o de lo contrario habrá posibilidad de rupturas y cambios.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Comenzarás la jornada con grandes dosis de energía para el trabajo o quehaceres habituales, pero será una sensación de lo más engañosa. Los excesos del fin de semana o un simple malestar general te dejarán bastante flojo en la tarde.

LEO (23 julio-22 agosto).

Puede que tengas que hacer un viaje de trabajo que no habías proyectado, pero no dejes que los malos presentimientos te nublen la jornada, aprovecha para buscar dentro de ti mismo los verdaderos sentimientos que te produce la separación de tu pareja.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La buena memoria va a ser hoy imprescindible para salir de una situación complicada que puede presentarse en tu trabajo o en los estudios, y que dará pie a posibilidades de mejorar tu estatus. No tengas vergüenza ni reparos y aprovecha la situación.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Realizarás una serie de llamadas, reuniones y actividades relacionadas con el trabajo que prolongarán tu jornada más de lo habitual. Si hoy tenías previsto dedicarte a la vida familiar, el deber te requerirá y no podrás escabullirte.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Tu ambición, aunque bastante discreta, puede tener salidas de tono y conducirte a una situación muy incómoda. Trata de ajustar tus objetivos y muéstrate lo más realista posible para acometer tus tareas sin sobresaltos embarazosos.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Alcanzarás un estado de ánimo que rozará la euforia si tu campo de acción son los negocios, propiciado por una trayectoria impecable que hoy se verá recompensada. Tendrás también muy buenas opciones en inversiones de las que tengas conocimiento.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Se avecinan gastos extraordinarios, pero te sentarán estupendamente, porque servirán para mejorar tu calidad de vida. Si el presupuesto te llega, te podrás plantear incluso un cambio de casa. Entras en una buena racha en general.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Vivirás una jornada de intensa actividad en el trabajo; estos días supondrán un reto profesional en toda regla. Ponte a prueba porque puedes con esto y con mucho más. En el amor, también estará muy marcada la intensidad. No has perdido facultades para amar.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

Puede que este fin de semana lo hayas vivido con mas tensiones de las habituales, y es que las relaciones con algunos miembros de tu familia no pasan por un buen momento. Si tienes problemas con alguien, lo mejor es hablarlo directamente, sin intermediarios.