Juzgado de Garantía de Rancagua ordena la prisión preventiva de imputados como autores de homicidio

El Juzgado de Garantía de Rancagua ordenó la prisión preventiva de K.E.U.M. y, P.A.U.M., imputados por el Ministerio Público como autores de dos delitos de homicidio simple, el primero en calidad de consumado y el segundo frustrado, ilícitos perpetrados en septiembre, en la comuna de Rancagua. Además, la fiscalía los imputó como autores del delito consumado de porte ilegal de arma de fuego.

En la audiencia de formalización, la jueza Andrea Urbina decretó la medida cautelar en contra de los imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó el plazo de investigación en 180 días.

Según el ente persecutor, el 10 de septiembre a las 14:00 horas, los imputados K.E.U.M. y P.A.U.M. dispararon en contra de dos víctimas mientas estaban en el antejardín de su domicilio en la Villa Las Rosas en Rancagua.

De acuerdo con los antecedentes el procedimiento se originó luego de que la Fiscalía ECOH O’Higgins instruyera diligencias por un homicidio consumado y otro frustrado. Según los primeros antecedentes recopilados por los detectives, dos individuos habrían llegado caminando hasta el lugar y efectuado diversos disparos desde el exterior hacia el inmueble, donde se encontraban las víctimas.

Producto del ataque, la mujer recibió un impacto balístico en la zona abdominal. Debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada hasta el SAR Oriente de Rancagua, donde posteriormente falleció.

En tanto, su pareja, un hombre mayor de edad, también resultó herido por un impacto, balístico en una de sus piernas, siendo trasladado hasta el Hospital Regional de Rancagua, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Anuncios

En el lugar de los hechos, los detectives realizaron diversas diligencias y levantaron evidencia balística. De acuerdo con las primeras fijaciones, se contabilizaron al menos ocho impactos u orificios balísticos en paredes y vidrios del inmueble.

Además, personal policial efectuó un empadronamiento de testigos y otras diligencias destinadas a establecer la dinámica del ataque, así como identificar y posteriormente posicionar a los autores mediante medios de prueba.

La PDI también indaga antecedentes que apuntarían a que semanas antes se habrían registrado disparos en circunstancias similares en el sector, por lo que una de las líneas investigativas considera eventuales conflictos entre familias.