Papas Primor el sabor de una historia que nació en una cocina de Rancagua

Todo comenzó con unas papas, un cuchillo, aceite y las ganas de surgir. Así, en 1973, Rosa Cáceres decidió transformar una receta que había aprendido años antes mientras trabajaba en Sewell en un emprendimiento que, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los productos más reconocidos de Rancagua.

A sus 97 años, la fundadora de Papas Primor recuerda con claridad aquellos primeros días, cuando desde la cocina de su casa comenzó a preparar las papas fritas que luego saldría a vender por el centro de la ciudad. “Las aprendí a hacer en Sewell, en El Teniente Club. Yo trabajé en El Teniente Club, ahí las aprendí a hacer, porque la gente americana en ese tiempo pedían papitas y tenían la máquina, tenían todo para hacerlas, entonces ellos pedían y uno les hacía sus pedidos; y ahí aprendí”, relata Rosa Cáceres.

La receta había quedado guardada en su memoria y fue en Rancagua donde decidió ponerla en práctica. Eran tiempos difíciles y el emprendimiento comenzó de manera completamente artesanal, en la misma cocina de su hogar. “Después, cuando hubo que venirse en el 1973, acá en Rancagua, un día le dije a mi marido ¿sabes qué más? Voy a hacer papas fritas y voy a salir a vender, tal cual”, recuerda.

La respuesta de su esposo no fue precisamente de confianza en el proyecto “Y él me dijo: quién te va a comprar esas tonteras…”, cuenta Rosa. Pero ella decidió intentarlo de todas maneras “Y le dije… espérate nomás que no me las van a comprar… y las hice en esta misma cocina. Las eché en bolsitas, las cerré con vela, les mandé hacer tarjetas, me hice unas cuantas bolsitas y partí para el centro, a las paqueterías, almacenes, al comercio, y dije en esto voy a trabajar”, relata.

El esfuerzo comenzó a dar frutos rápidamente. Durante esos primeros años, las papas se vendían a cinco pesos la bolsita y Rosa recorría distintos negocios para ofrecer su producto. Lo que partió con unas pocas bolsas, comenzó a transformarse lentamente en una empresa familiar. “En la misma semana empezó a llegar gente a mandarlas a hacer, porque les gustaron”, recuerda la señora Rosa.

DE LA COCINA DE LA CASA A UNA FÁBRICA

El crecimiento fue paulatino. Primero fueron las pequeñas ollas de la cocina familiar, después recipientes más grandes y, finalmente, las máquinas que permitieron aumentar la producción. “Estamos hablando del 1973, tiempo difícil. Y ahí empezamos, en esta casa y en esta misma cocina que después fue haciéndose poca, entonces fuimos adaptando cosas más grandes, ollas más grandes, más grandes, hasta que se llegó a las máquinas”, relata la fundadora de las Papas Primor.

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En los comienzos, además, era ella quien hacía prácticamente todo el trabajo. “Sola, con mi suegra, en la casa, la cocina, los niños y yo las hacía. Después ya hubo que tomar gente para pelar papas, cortar papas, todo eso. Por eso todo se fue dando de a poco”, rememora.

Con el tiempo, la familia también amplió la variedad de productos. Las ramitas y los suflitos se incorporaron posteriormente a la oferta, en un proceso que estuvo marcado por la participación de su hija Carola Ávila, “Eso fue ese invento de ella. Ella terminó los estudios, había, había mucho, mucho trabajo y ella se hizo cargo de todo, eso como el año 90. Y ahí vino la ramita en 2000, ahí se ampliaron la gama de productos, de ahí fue a Brasil, trajo la maquinaria y ya era otra cosa”, explica la señora Rosa, quien recuerda cuando su hija asumió el rol de dueña y Gerente General de Primor haciendo crecer la empresa incorporando nuevas maquinarias y surtiendo la gama de productos.

UNA MUJER QUE CONVIRTIÓ EL TRABAJO EN SU MOTOR

La historia de Rosa es la de una mujer que decidió emprender en una época en que no era habitual que ellas desarrollaran este tipo de negocios. Sin embargo, asegura que el miedo nunca fue parte de sus decisiones. “Nada de miedo, porque yo trabajaba en Sewell. Yo trabajé a ojo cerrado, sin temor, sin miedo, sin que nadie me dijera nada. Yo trabajaba lo que la gente me buscaba, me buscaba que le fuera a ayudar a las casas, yo estaba lista para la persona que me necesitara. Ahí estaba yo, nunca le tuve miedo al trabajo, nunca. Nada, nada, nada”, afirma.

Rosa vivió hasta los 41 años en Sewell. Allí trabajó en distintos espacios vinculados a la alimentación, llegando incluso a desempeñarse en el lugar donde comía la jefatura de la mina. “Me llevaron a hacer un reemplazo a la casa de huéspedes de donde llegaba toda la florinata de las visitas y ahí fui a hacer un reemplazo de unas vacaciones. Después hubo un problema en el Teniente Club con dos chiquillas, entonces ahí hubo que sacar a una y quedó la vacante y me llamaron a mí y ahí me quedé”, recuerda.

Tras el golpe de Estado de 1973, debió abandonar el campamento minero y comenzar una nueva etapa en Rancagua “Por el golpe de Estado había que venirse. No había nada más que hacer allá”, relata. Y fue precisamente en la capital regional donde comenzaría la historia de Papas fritas Primor.

PRIMOR: EL NOMBRE QUE QUEDÓ PARA SIEMPRE

El nombre de la marca también tiene una historia particular. Rosa recuerda que fue la madrina de su hija Carolina Ávila, quien después de probar las papas, dio con la palabra que terminaría identificando al producto. “¡Ah, no! Esa fue la madrina de Carola, la que la primera y que las probó. ‘No, estás son un Primor’… y ahí quedó la palabra y el nombre Primor. Nunca le quise cambiar el nombre”, cuenta.

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Desde aquellas primeras bolsas selladas con vela hasta las actuales instalaciones, la marca ha mantenido una característica que la familia considera fundamental: conservar el sello artesanal.

Jorge Ávila, nieto y gerente operaciones de Papas Primor explica que actualmente el proceso comienza con la llegada de los sacos de papas a la planta, donde son peladas, cortadas, lavadas, centrifugadas y posteriormente fritas. “Una vez estando en la zona de fritura y el aceite estando a la temperatura correcta comienzan a freírse en un proceso que dura cerca de 7 a 10 minutos y luego pasan a enfriarse en una zona especial donde lo que buscamos es poder bajar la temperatura lo más posible antes de llegar allá a la zona de embazado. Finalmente, una vez envasado el producto, se encaja y queda listo para poder salir a despacho a todo Chile”, explica.

Pero pese al crecimiento de la empresa en la que él también es dueño, hay algo que la familia decidió mantener. “En la fritura nosotros hoy en día mantenemos la fritura manual, porque nuestro fin, nuestra intención y nuestro objetivo, es poder seguir haciendo lo que mi abuela hizo hace más de 50 años, que es seguir produciendo una fritura artesanal 100%. Es más, dentro del proceso, mientras ellos están friendo, manualmente se verifica que la papa frita esté realmente crujiente, antes de sacarla de la fritura”, señala el representante de la tercera generación de la empresa familiar.

TRES GENERACIONES DETRÁS DE UN MISMO SABOR

Jorge Ávila llegó formalmente a trabajar a la empresa en 2015. Tres años después comenzó la construcción de la actual planta, donde la familia continuó desarrollando el proceso productivo. “Yo llegué a la fábrica en el 2015, partí primero evaluando el proceso, conociendo cómo se hacía todo. Si bien siempre estuve metido dentro de la empresa, nunca lo había hecho de manera técnica y obviamente ya trabajando dentro de Primor. Luego de unos años, para el 2018 comenzamos a construir esta planta y es de donde estamos trabajando desde mediados del 2018 hasta hoy”, explica el gerente operaciones y dueño.

LA CASA FAMILIAR DONDE COMENZÓ TODO

“Antiguamente se trabajaba en la casa de mis abuelos. Antes de llegar a esta planta todos hacían el patio de la casa de mi abuelo. Y esto fue porque mi abuelo parte en la cocina todo el proceso, se agranda un poco más, hacen una ampliación dentro de la casa donde se traslada el proceso de la papa frita. Esto vuelve a crecer y pasan al patio, hasta donde hoy en día hay un galpón donde siguen produciéndose algunos de nuestros productos como son el maní, las ramitas y el suflé”, relata Jorge.

Hoy, Papas Primor mantiene presencia en supermercados de Chile y continúa apostando por ampliar su producción sin abandonar la elaboración artesanal que marcó sus primeros pasos.

Para la señora Rosa, el futuro de la empresa está estrechamente ligado a conservar aquello que construyó durante toda una vida. “Que no se pierda lo único. Que se porten bien los dos jefes que están. Y la tiren más para arriba nomás. Que nunca, nunca aflojen, porque ya es un patrimonio de Rancagua”, afirma.

Y al mirar hacia atrás, la mujer que comenzó con unas pocas papas en la cocina de su casa, resume su historia con la sencillez que ha marcado toda su vida “yo nunca pensaba en cómo lo haría, la cosa fue trabajar, trabajar y trabajar toda la vida”.

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Desde aquellas primeras bolsitas que Rosa sellaba con una vela y salía a ofrecer negocio por negocio, hasta las camionadas de papas que hoy forman parte de su historia, Papas fritas Primor ha construido un legado que cruza generaciones y que nació en una cocina hogareña rancagüina hace ya medio siglo.

OJO CON EL DATO

📍 Papas Fritas Primor: Germán Ibarra 1188, Rancagua.

📞 Pedidos y consultas: +56 72 222 5127.

📱 Instagram: @papasprimor

🕐 Horarios de atención: Lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas.

🌐 Página web: www.primor.cl