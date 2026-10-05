¿Por qué Rancagua? El origen y significado del nombre de la ciudad

¿Por qué Rancagua?

Nos preguntamos todos los que alguna vez quisimos desentrañar el misterio de aquel nombre que los conquistadores hispanos escucharon por primera vez como denominación de todo un valle y de ese grupo de rucas escondidas entre árboles, arbustos y malezas, cerca del río loco.

¿Qué significaba ese nombre, resonante, sonoro como el río y que los españoles tendrían que aprender a pronunciar?… ¿Qué significaba esa palabra que los nativos modulaban en su dialecto primitivo y cantarino, que a algunos les pareció a veces que sonaba algo así como “rencahue”, o como “rancahue”, para terminar interpretándolo como “rancagua”?

Muchos han querido explicarlo. Se ha recurrido a las etimologías y a los vocabularios indígenas, a las raíces mapuches o a las quechuas. Muchas han sido también las explicaciones y los significados que de él han derivado.

Se ha dicho, por ejemplo, que el nombre indígena del pueblo era Rencahue, palabra compuesta por “renca”, planta medicinal conocida como escorzonera, y “hue”, que significa lugar. Rancagua sería, por lo tanto, “lugar de escorzoneras”. (1)

Entre esa y otras interpretaciones, la más repetida dice que, para los nativos del valle, Rancagua querría decir algo así como “carrizal”, o sea, un lugar poblado de “carrizos”. Son estos una especie de cañas o totoras que crecían a la vera del río y que los indígenas usaban principalmente para cubrir el techo de sus pobrísimas rucas o ranchos. (2)

Pero hay otra, que tiene mucho asidero. Ranca sería una planta y su flor, que abundaba en el valle. Rancagua, o “Rankawa”, sería así “lugar de rancas”.

Héctor González Valenzuela.