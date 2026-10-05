Rancagua salió a las calles para celebrar sus 283 años de historia

Con un gran marco de público, Rancagua conmemoró este 5 de octubre sus 283 años de historia con el tradicional desfile cívico realizado en la Plaza de los Héroes, lugar emblemático de la capital regional y parte fundamental de su historia.

La actividad reunió a autoridades civiles y militares, representantes de distintas instituciones, estudiantes, docentes y familias que llegaron hasta el principal punto cívico de la ciudad para ser parte de esta celebración que recuerda la fundación de la Villa Santa Cruz de Triana en 1743, durante el gobierno de José Antonio Manso de Velasco.

La jornada tuvo como uno de sus principales protagonistas a los estudiantes de la comuna donde más de 70 establecimientos educacionales desfilaron frente al palco oficial, recibiendo los aplausos del público que se congregó en los alrededores de la plaza para acompañar a las distintas delegaciones.

A la participación de los colegios se sumó la presencia de diversas bandas instrumentales, que aportaron ritmo y solemnidad a la ceremonia. Entre ellas estuvieron la Banda del Regimiento Colchagua, Banda Escuela Premilitar Lautaro, Banda Berta Zamorano de Coltauco y la Banda de Guerra Leones de Arrau del Liceo Claudio Arrau de Doñihue.

UNA CIUDAD QUE CELEBRA SUS RAÍCES

Durante la ceremonia, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el significado de esta fecha para quienes viven en la capital regional y puso en valor el vínculo entre la historia de la ciudad y las generaciones que han contribuido a su desarrollo. “Orgullosos de ser rancagüino. Es un día para saludarnos de este nuevo aniversario. Ya son 283 años de historia. En el año 1743 José Antonio Manso de Velasco fundaba justamente la Villa Santa Cruz de Triana”, señaló.

La autoridad comunal recordó además que este sector de la ciudad fue establecido como el centro del damero fundacional, destacando el eje que atraviesa la Plaza de los Héroes y que, con el paso del tiempo, se ha transformado en parte de la identidad rancagüina. “Han sido diversas generaciones que le han dado vida, que han formado con su trabajo, con su esfuerzo y con su visión, lo que somos hoy en nuestra ciudad de Rancagua”, sostuvo Agliati.

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UN HOMENAJE AL FUNDADOR

El desfile también tuvo un significado especial al desarrollarse a los pies del monumento a José Antonio Manso de Velasco, fundador de la Villa Santa Cruz de Triana, en el marco de las actividades del mes aniversario. El alcalde explicó que esta ubicación buscó relevar la figura histórica de quien dio origen a la ciudad y mantener vivo el vínculo entre el pasado y el presente de Rancagua.

“Como es tradición, nos encontramos en la Plaza de los Héroes para conmemorar este nuevo aniversario junto a nuestros colegios en el desfile. Y de manera especial a los pies de Velasco, porque claramente corresponde rendir honores a quien haya sido nuestro fundador en este mes aniversario”, manifestó.

Así, entre música, banderas, uniformes y el entusiasmo de los estudiantes, Rancagua volvió a encontrarse en uno de sus lugares más representativos para celebrar una historia que comenzó hace 283 años y que continúa construyéndose día a día con sus habitantes.