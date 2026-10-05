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Rancagua se tiñe de rosado con una masiva Zumbatón para concientizar sobre el cáncer de mama

Autoridades regionales y la comunidad se dieron cita en el Gimnasio Hermógenes Lizana para dar inicio al programa de actividades del Mes de la Prevención, destacando el deporte y el autocuidado como herramientas clave frente a esta enfermedad.

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En el marco de la conmemoración del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, este lunes a las 08:30 horas se llevó a cabo una concurrida Zumbatón en el Gimnasio Hermógenes Lizana de la comuna de Rancagua.

La iniciativa, impulsada por la Seremi del Deporte de la región de O’Higgins y dirigida especialmente a mujeres convocadas a participar con prendas y poleras de color rosado, buscó generar un hito comunicacional para promover la concientización y la detección precoz.

La jornada contó con la presencia de la seremi del Deporte, María Isabel Moraga Córdova; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Carla Morales; y la directora (S) del Instituto Nacional de Deportes en O’Higgins (IND), Eliara Klein.

El deporte como herramienta preventiva y terapéutica

Durante la actividad, la seremi del Deporte, María Isabel Moraga, resaltó la importancia de la actividad física tanto en la prevención como en la recuperación de los pacientes. Al respecto, la autoridad señaló que «el deporte es una herramienta que sana vida, que nos entrega beneficios físicos, pero también mentales. uchos oncólogos han tomado la decisión de tratar la terapia posterior al tratamiento de quimioterapia con deporte, ya sea preventivo y por eso siempre se hace el llamado que se haga la mamografía».

Asimismo, Moraga instó a las asistentes a difundir el mensaje preventivo en sus comunidades: «Le dejamos una tarea a todas las mujeres de nuestra región de ser embajadoras, que este mes vamos a hacer actividad física, vamos a estar recorriendo muchas comunas».

Detección temprana y brechas territoriales

Por su parte, la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Carla Morales, enfatizó que esta patología constituye la primera causa de muerte en mujeres tanto en la región del Libertador como a nivel nacional, por lo que hizo un llamado urgente a la prevención: «Lo más importante también es hacer el llamado a las mujeres de nuestra región de O’Higgins, a las mujeres de nuestro país, hacerse el autoexamen, también a realizarse el examen preventivo. El autocuidado es fundamental».

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A su vez, Morales visibilizó las dificultades de acceso que enfrentan las zonas más alejadas de la capital regional. «No es lo mismo vivir el cáncer en las provincias de Colchagua, Cardenal Caro, las comunas que están más apartadas de la región, a una mujer a lo mejor que tiene el acceso y es más tiene el acceso a la salud en la capital regional acá en Rancagua. Por eso que la colaboración, la red, el sistema tiene que funcionar».

En tanto, la directora (S) regional del IND, Eliara Klein, detalló las acciones desplegadas en la zona y destacó que los talleres benefician de forma directa a más de 3.000 mujeres:

«Hoy día desde el Instituto Nacional de Deporte y Ministerio del Deporte, tenemos alrededor de 75 acciones en toda la región que están dirigidas especialmente para las mujeres. Estamos concientizando a estos grupos y, ¿por qué no?, también a los varones, que también son un medio y un canal de prevención para su familia y para sus espacios sociales».

La seremi del Deporte, María Isabel Moraga. Foto: Nico Carrasco/El Rancagüino.
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