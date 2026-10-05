Recorte en presupuesto regional sigue en pie pese a reunión de gobernadores y ministro de Hacienda

Durante la mañana del lunes, la Asociación Nacional de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) sostuvo una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar los recortes presupuestarios para regiones que se refleja en el Presupuesto 2027.

En la instancia que pretendía argumentar la disconformidad de las autoridades regionales respecto a la baja presupuestaria, se especificó que la región de O’Higgins sería la más afectada con casi un 20% de rebaja, que se traduciría en una reducción de más 18 mil millones de pesos.

Al respecto, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, sostuvo que la disminución afectará la capacidad de la zona para impulsar iniciativas en distintas comunas, considerando que lo ideal sería “generar proyectos para generar empleo en cada una de las comunas de la región de O’Higgins […] Y con esta rebaja, nosotros tenemos que disminuir eso”.

Silva también manifestó que “nos sorprendió una declaración que hace el ministro diciendo que no financiemos ningún proyecto”, lo que implicaría “que no tenemos que financiar proyectos de salud, que sean ambulancias, de Seguridad Pública, radiopatrullas, al Serviu en caminos o en construcción de viviendas”, en palabras del gobernador.

En esa línea, Pablo Silva Amaya calificó como “inaudito” el porcentaje de reducción para O’Higgins y cuestionó que la región esté siendo dejada de lado en la distribución de recursos, así como agregó que existe una mayor concentración de las decisiones presupuestarias en Santiago.

Para ejemplificarlo, explicó que “me paré en el doceavo piso, miré por la ventana y no se ve Rancagua, no se ve Machalí. Por lo tanto, es muy difícil que ellos sepan lo que está pasando en cada una de las comunas del país”.

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Mientras tanto, otras regiones del país se suman a un recorte transversal que, en suma, podría llegar a alcanzar un monto cercano a los 240 mil millones de pesos.