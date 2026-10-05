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Rengo goleó a Ovalle y se mantiene invicto en la liguilla del descenso

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Una victoria que lo deja muy bien aspectado para lograr mantener la categoría consiguió, el fin de semana, Deportes Rengo. En el estadio Diaguita, el cuadro oro y cielo venció por 1-5 a Provincial Ovalle, duelo clave para el equipo que dirige técnicamente Víctor Fuentes.

La cuenta la abrió Matías Meneses en el 5′, que en el 22′ anotó el parcial 0-2, marcador con el que se fueron al descanso. En el complemento, Rengo siguió con el acelerador a fondo más cuando, en el 53′, el cuadro ovallino se quedó con un elemento menos por la expulsión de Lucas Arce.

Luego, en el 64′, Zederick Vega aumentó el marcador en favor del «Bravo entre los Bravos», y Lucas Fierro (85′ y 90’) estableció el 0-5 en el tanteador. Eso sí, un minuto después el ex Santa Cruz, Cristian Duma, marcó el definitivo 1-5.

Con esta victoria, Deportes Rengo llegó a 14 unidades, 8 puntos por sobre el último equipo en zona de descenso, completando así una primera rueda perfecta. El siguiente desafío para Fuentes y sus muchachos será como local frente a Atlético Colina (domingo 11 de octubre, 16 horas).

Deportes Rengo se hizo fuerte en Ovalle y logró una nueva victoria en la liguilla de la permanencia de la Segunda División. Foto: Camila Illanes/Provincial Ovalle.

Ficha del partido

Provincial Ovalle (1): Kevin Catalán, Lucas Arce, Sebastián Contreras, Jaime Soto, Albano Becica (57′, Cristian Duma), Luis Felipe Maluenda, Bastián Solano (75′, Sergio Bobadilla), Benjamín Vega (62′, Nicolás Julio), Renato Tarifeño, Benjamín Cortés (75′, Martín Meneses), Bastián Araya (57′, Benjamín Castro). DT: Víctor Quintanilla.

Deportes Rengo (5): Cristóbal Lecaros, Matías Navarrete, Javier Herrera, Nicolás Basaure, Michel Quezada, Matías Recabal (65′, Daniel Cordero), Jeckar Amaya, Matías Meneses (59′, Zeredick Vega), David Salazar (83′, Lucas Fierro), Kevin Serrano, Darío Lazo (83′, José Basualto). DT: Víctor Fuentes

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Árbitros: Yerko Vargas, Andrés Núñez, Jaime Vera, Dayared Ramírez.
Amonestados: Cortés (PRO); Herrera, Basaure, Recabal, Serrano (REN).
Expulsado: 53’, Lucas Arce (PRO).
Goles: 0-1, 5’, Meneses; 0-2, 22’, Meneses; 0-3, 64’, Vega; 0-4, 85’, Fierro; 0-5, 90’, Fierro; 90’+1’, Duma.
Estadio: Diaguita, Ovalle.

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