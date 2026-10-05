Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Requínoa: Detienen a sujeto que amenazaba con arma a una mujer y a personal policial

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Personal de la Subcomisaría de Carabineros de Requínoa detuvo a un sujeto acusado de amenazas y porte de un arma sometida a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

El procedimiento se desarrolló luego de que funcionarios policiales concurrieran hasta Villa Los Cristales, donde se percataron de la presencia de un individuo que se encontraba amenazando con un arma a una mujer del sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía uniformada, el sujeto también habría amenazado con el armamento a los propios funcionarios policiales que concurrieron al lugar. Tras el procedimiento, los efectivos lograron detener al individuo y recuperar el arma. Las pericias realizadas posteriormente establecieron que se trataba de un arma a fogueo.

Desde Carabineros se destacó que este tipo de armamento se encuentra sometido a la Ley de Control de Armas y Explosivos, debido a que puede ser modificado y adaptado para efectuar disparos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
1 minuto hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Palmeiras vs Bahia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 del Brasileirao
7 horas hace
EN VIVO: Dep. Riestra ya gana 1-0 ante Central Córdoba (SE) en el estadio Guillermo Laza
1 minuto hace
Maletas Travelers Club: opciones para cada viaje
7 horas hace
Anuncios
coyita carabineros peumo 1
Carabineros de Peumo entrega apoyo a la querida a “Coyita” en el camino hacia su emprendimiento
colchagua osorno 1
Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla
Anuncios
prision preventiva
Juzgado de Garantía de Rancagua ordena la prisión preventiva de imputados como autores de homicidio
fallecida las cabras
Fallece voluntaria honoraria de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras
FUNDACIÓN 7
Rancagua salió a las calles para celebrar sus 283 años de historia
velasquez colina
General Velásquez cae ante Atlético Colina y se complica en la liguilla de permanencia
Anuncios
Europa Press - Archivo
Un adolescente de 15 años sufre la amputación de una mano por una granada durante las protestas en Francia
Foto: Escenario Mundial
Bolsonaro gana la primera vuelta con el 47% de los votos y disputará contra Lula (45%) la segunda vuelta
PRIMOR 10
Papas Primor el sabor de una historia que nació en una cocina de Rancagua
plaza de rancagua antigua
¿Por qué Rancagua? El origen y significado del nombre de la ciudad
Hace 73 años nació en Rancagua el CDSC Los Desordenados. Desde ahí se ha escrito una travesía llena de historias, familia, triunfos y derrotas, inclusión social y sueños que aún faltan por cumplir.
De la rebeldía de un grupo amante del fútbol al corazón comunitario de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE OCTUBRE
Anuncios