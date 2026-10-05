Requínoa: Detienen a sujeto que amenazaba con arma a una mujer y a personal policial

Personal de la Subcomisaría de Carabineros de Requínoa detuvo a un sujeto acusado de amenazas y porte de un arma sometida a la Ley de Control de Armas y Explosivos.

El procedimiento se desarrolló luego de que funcionarios policiales concurrieran hasta Villa Los Cristales, donde se percataron de la presencia de un individuo que se encontraba amenazando con un arma a una mujer del sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la policía uniformada, el sujeto también habría amenazado con el armamento a los propios funcionarios policiales que concurrieron al lugar. Tras el procedimiento, los efectivos lograron detener al individuo y recuperar el arma. Las pericias realizadas posteriormente establecieron que se trataba de un arma a fogueo.

Desde Carabineros se destacó que este tipo de armamento se encuentra sometido a la Ley de Control de Armas y Explosivos, debido a que puede ser modificado y adaptado para efectuar disparos.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención.