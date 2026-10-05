Sernatur realizará en O’Higgins el 6°Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas

Con la participación de 92 comunas de todo el país, el 6° Congreso de Municipalidades Turísticas de Sernatur se realizará 7, 8 y 9 de octubre en las comunas de San Fernando y Chimbarongo, Región de O’Higgins. El evento busca fortalecer la gestión turística municipal, promover el cambio de experiencias y compartir buenas prácticas entre los territorios.

El encuentro contará con la participación de 45 alcaldes, cerca de 300 personas confirmadas y tendrá como escenario principal el Teatro Municipal de San Fernando, además de actividades que se desarrollarán en la comuna de Chimbarongo, como la ceremonia de clausura en la Viña Cono Sur.

Durante las tres jornadas se abordarán experiencias y desafíos de la gestión turística desde los municipios, con especial énfasis en la profesionalización de los equipos, la entrega de herramientas técnicas basadas en el turismo y la colaboración entre municipios.

Según el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, “el trabajo con los municipios es clave, porque son actores fundamentales para impulsar un desarrollo turístico sostenible y fortalecer la gestión turística a nivel local. Son quienes conocen de primera fuente las necesidades, oportunidades y desafíos de sus territorios, y cumplen un rol esencial en la planificación de los destinos, la articulación con actores públicos y privados, la puesta en valor de los atractivos turísticos y la generación de condiciones que permitan que esta actividad contribuya efectivamente al desarrollo de cada comuna. Fortalecer la gestión turística municipal significa también entregar más herramientas para planificar, coordinar y tomar decisiones desde el territorio, promoviendo destinos mejor preparados, competitivos y sostenibles, donde el turismo se traduzca en oportunidades concretas para las comunidades, los emprendedores locales y quienes visitan cada comuna».

Al respecto, el gobernador de la región de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, destacó la importancia del evento como una forma de potenciar sus destinos turísticos y la coordinación entre los municipios. “Somos una región con una oferta turística muy amplia en cada una de nuestras 33 comunas, donde tenemos territorios vitivinícolas de nivel mundial, zonas de rescate patrimonial, además de balnearios reconocidos en Chile y el mundo por la práctica del surf y otros deportes acuáticos. Esta instancia de coordinación municipal es muy importante, además, para el desarrollo de nuestros emprendedores locales. Como gobierno regional tenemos un fuerte compromiso con la promoción del turismo local, a través de distintas líneas de financiamiento”, manifestó la máxima autoridad regional.

En tanto, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, aseguró que «la realización de este congreso respalda el trabajo que hemos venido desarrollando junto a nuestros equipos para posicionar el turismo como una herramienta de desarrollo y generación de empleo. Nos permite mostrar lo que somos, pero también aprender de otras comunas, generar alianzas y seguir fortaleciendo el circuito turístico de Colchagua y de O’Higgins».

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Por su parte, el edil de Chimbarongo, Marco Antonio Contreras, agregó que “más de 300 personas serán parte de la delegación que va a estar presente en este congreso y nosotros como comuna, junto a San Fernando, estamos listos y preparados para recibirlos. Queremos que conozcan nuestra identidad local, por eso el mimbre, nuestras viñas y el comercio local estará esperando a los asistentes a este encuentro para que disfruten lo mejor de nuestra región”.

El Congreso de Municipalidades Turísticas de Sernatur se ha consolidado como un espacio de fortalecimiento de la gestión turística municipal a nivel nacional. La iniciativa tiene sus antecedentes en el Encuentro de Coordinadores Municipales de Turismo y desde el período 2020, que adoptó su actual formato, vinculado directamente con la Distinción Municipalidad Turística de Sernatur.

Uno de los hitos más esperados de este encuentro será la entrega de Distinciones Municipalidad Turística a diferentes municipios del país, reconocimiento que se realizará el viernes 9 de octubre y que contará con la presencia de autoridades nacionales, locales y actores estratégicos sectoriales.