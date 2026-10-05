Tío Manolo: más de 40 años de sabor, tradición y pasión rancagüina

Hay lugares que terminan siendo mucho más que un negocio. Se convierten en puntos de encuentro, espacios de conversación y parte de los recuerdos de una ciudad.

En Rancagua, uno de esos lugares es “Tío Manolo”, la tradicional fuente de soda y sanguchería ubicada en Alcázar #310, a una cuadra de la Plaza de los Héroes.

Su historia comenzó en 1981, cuando Manuel Valenzuela Silva, junto a su hijo Manuel Valenzuela Jorquera, decidió levantar un pequeño local dedicado a los sándwiches.

Lo que comenzó en un espacio reducido fue creciendo con los años hasta transformarse en uno de los locales tradicionales del centro rancagüino.

“El negocio de los sándwiches fue una idea de mi padre. En el año ‘81 tenía la idea siempre de hacer un lugar al paso, de sándwich, de schopería y ese fue al inicio”, recuerda Manuel Valenzuela Jorquera, “Tío Manolo”, hijo.

El nombre que nació de un grito desde la calle

El nombre del local tampoco fue producto de una estrategia comercial.

Nació de manera espontánea, cuando unos jóvenes que pasaban por fuera comenzaron a llamar a Manuel Valenzuela Silva.

“Oiga tío, ¿nos puede atender?, tío, tío, tío”, recuerda su hijo.

La expresión terminó inspirando el nombre que décadas después se convertiría en una marca reconocida por los rancagüinos.

Así, casi de manera improvisada, nació “Tío Manolo”.

De una pequeña plancha a un local tradicional de Rancagua

En sus primeros años, el negocio era apenas una fracción de lo que es actualmente.

Un pequeño espacio organizado en torno a la plancha y el refrigerador fue construyendo, poco a poco, una clientela fiel.

En 1985, debido a problemas de salud de su padre, Manuel Agustín tomó las riendas del negocio. Tenía entonces 24 años.

“Cuando se inició el local traté de imitar lo más que pude al maestro y después de a poquito empecé debido a las circunstancias a aprender el oficio”, cuenta.

El aprendizaje ocurrió frente a la plancha, observando y haciendo.

Y más de cuatro décadas después, una de las características del local sigue siendo que su propio dueño continúa preparando los sándwiches.

Cuando juega O’Higgins, la mesa se llena

Si existe un elemento que distingue a “Tío Manolo”, además de su gastronomía, es su vínculo con O’Higgins de Rancagua.

Las paredes están llenas de fotografías, recuerdos, insignias y elementos relacionados con el club. El fútbol forma parte de las conversaciones y de la historia del lugar.

“El local se empezó a hacer más conocido entre la gente, con la parte futbolística, un negocio así de reunión del O’Higgins, con los dirigentes se hicieron muchos, muchos, muchos clientes”, relata Manuel Valenzuela.

Con los años, el establecimiento se convirtió en un punto de encuentro para hinchas, dirigentes y personas vinculadas al club.

“Se formó como un rincón del O’Higgins, aparte de los clientes habituales y así empezamos y continuamos”, dice.

Una carta con identidad celeste

La relación con O’Higgins incluso llegó a la carta.

Entre sus preparaciones aparecen nombres inspirados en el club: La Trinchera, Capo de Provincia, OHi OHi y La Celeste.

“Hicimos una carta con la Línea Celeste. Tenemos unos sándwich referidos a nuestro equipo de la región y de Rancagua (…) y ha dado harto resultado, harto éxito”, comenta.

El título conseguido por O’Higgins en 2013 también ocupa un espacio especial dentro del local.

Una gigantografía recuerda aquel campeonato y, según cuenta Valenzuela, sigue llamando la atención de quienes visitan el lugar.

Y cuando juega El Capo de Provincia, el movimiento aumenta.

“Mientras haya partidos de O’Higgins la gente llega sola y los horarios se extienden”, señala.

También recuerda especialmente la última participación internacional del club en la Copa Sudamericana:

“Realmente fue un éxito, muy lleno, de bote a bote, la gente se entusiasmó mucho”.

Un lugar donde también se escribió parte de la historia del club

La relación con O’Higgins no se limita a los partidos.

Durante años, el local también fue utilizado como punto de encuentro para reuniones vinculadas al club.

Manuel recuerda especialmente una reunión realizada cuando se estaba formando una nueva directiva.

“Me pidieron el local para hacer una reunión, pero que no querían que entrara ningún periodista, que nadie supiera. Todo bajo cuerda, porque estaban cambiando la directiva y querían hacerse cargo de O’Higgins”, relata.

Según su recuerdo, en distintas ocasiones el establecimiento fue solicitado para este tipo de encuentros.

También recuerda una actividad solidaria en la que participó el boxeador Martín Vargas.

Son episodios que quedaron asociados a la historia del local y que terminaron mezclando gastronomía, fútbol y vida de barrio.

La pandemia obligó a reinventarse

Como ocurrió con tantos pequeños negocios, la pandemia fue uno de los momentos más difíciles para “Tío Manolo”.

Con las puertas cerradas y sin atención presencial, la familia comenzó a buscar nuevas alternativas.

“Mis hijas tenían otra visión y empezamos con los delivery, comida para llevar, porque realmente hubo un momento en que estuvimos tambaleando y sacamos adelante el negocio con delivery, desayunos”, recuerda.

Sus hijas asumieron además funciones relacionadas con las redes sociales y la administración.

Comenzaron a ofrecer desayunos y productos para distintas celebraciones, mientras el delivery permitió mantener en funcionamiento el negocio durante ese período.

“Ahí pudimos traspasar esa etapa que fue bien difícil”, relata.

Después llegaron nuevas ampliaciones, una terraza y más espacios para recibir clientes.

La carta también cambió con las nuevas generaciones

La sanguchería de los primeros años fue incorporando nuevas alternativas.

A los sándwiches se sumaron almuerzos, colaciones, desayunos, café, postres y helados.

“Hemos ampliado la carta con almuerzos, colaciones, una buena variedad de almuerzos, aparte de los sándwiches”, explica Valenzuela.

Sin embargo, los clásicos siguen teniendo un lugar central.

Entre ellos destaca el chacarero.

“Siempre el sándwich más clásico a nivel nacional, el chacarero, que es lo que es el típico, ese que la lleva”, dice.

El local también mantiene la preparación a la vista y la mayonesa casera como parte de su sello.

“Siempre lo clásico y manteniendo la calidad y los mismos productos y la gente que está a la vista, todo sea mirando en la plancha a la vista cuando uno va a preparar las cosas que va a consumir”.

Una empresa familiar que sigue creciendo

Actualmente, Manuel trabaja junto a sus dos hijas.

A ellos se suma un equipo de trabajadores que se distribuye en distintos turnos.

“De la familia están mis dos hijas y yo. La gente que trabajamos son como siete personas que están en diferentes turnos en la mañana, en la tarde”, cuenta.

El local también cuenta con una cafetería vinculada y una terraza para la temporada de primavera y verano.

Después de más de cuatro décadas, la familia continúa desarrollando el negocio sin perder aquello que estuvo en su origen: una plancha, una familia y un lugar de encuentro.

En una ciudad que cambia y en la que también cambian las formas de consumir, “Tío Manolo” ha conseguido mantener una identidad ligada a sus clientes y a sus recuerdos.

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Porque, para varias generaciones de rancagüinos, “Tío Manolo” no es solamente una fuente de soda: es parte de la memoria cotidiana de la ciudad.

OJO CON EL DATO

📍 Tío Manolo Sanguchería: Alcázar #310, Rancagua.

📞 Pedidos y delivery: 72 223 0656

📱 Instagram: @tiomanolosangucheria

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