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16 selecciones siguen en carrera por el título regional Adultos

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El último fin de semana, en diversos escenarios de la región, se jugaron los encuentros de vuelta en la primera ronda de las Clasificatorias Regionales Adultos, certamen que organiza la Asociación Regional del Fútbol Amateur.

Así, fueron 15 las selecciones que lograron avanzar a la segunda parte del torneo, que se sumarán a Peralillo Sur que ya estaba en esta instancia por el sorteo inicial.

Los combinados que clasificaron son: Doñihue, Coltauco, Nancagua, Las Cabras, Rengo, Pichidegua, San Francisco de Mostazal, Unión Esperanza, Coinco, Malloa, Quinta de Tilcoco, Peumo, Pichilemu, Placilla y Rosario Rural.

Sorteo de la segunda ronda

El martes, en Rancagua, se realizó el sorteo para los cruces de la segunda ronda del Regional. De esta manera, los encuentros que se disputarán el próximo domingo (idas) serán los siguientes: Rural Rosario vs Doñihue; Placilla vs Coltauco; Pichilemu vs Pichidegua; Peumo vs Malloa; Peralillo vs Nancagua; San Francisco de Mostazal vs Rengo; Quinta de Tilcoco vs Coinco, y; Unión Esperanza vs Las Cabras.

Juveniles también a segunda fase

En esta rama, los Juveniles, también tendrán acción el próximo sábado en la segunda ronda de las clasificatorias rumbo al Campeonato Nacional que se desarrollará en Antofagasta.

Los cruces serán: Coinco vs San Francisco; Chépica vs Santa Cruz; Entre Ríos vs Requínoa; Coltauco vs Unión Esperanza; Nancagua vs Pichilemu; Las Cabras vs Rancagua; Chimbarongo vs San Fernando, y; Rosario vs Graneros.

Selección de Unión Esperanza.
Selección de Rosario.
Selección de Rengo.
Selección de Malloa.
Selección de Coltauco.
Selección de Coinco.

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