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Árbol cae en Millán en medio de lluvias

Durante las intensas precipitaciones que ha visto Rancagua, personal concurrió al sitio para despejar la vía y retirar los vehículos que se pudieron ver afectados.

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Desde la madrugada del martes 06 de octubre, la capital regional experimentó una copiosa lluvia que, lejos de cesar, actuó como escenario para distintas situaciones que se presentaron a lo largo de Rancagua. Entre ellas, la caída de un gran árbol en la calle Millán.

En cercanías del emblemático vagón que funciona como un restaurante situado entre Astorga y Campos, la caída del árbol se produjo a eso de las 13:00 horas, según lo reportado por personas que transitaban por el lugar.

Pese a que el gran tronco terminó encima de dos autos, este no les produjo mayores daños. Sin embargo, tuvo la capacidad de obstruir la ciclovía de dicha área.

Al sitio acudió personal de la Municipalidad de Rancagua, Seguridad Ciudadana y Bomberos, en pro de llevar a cabo las labores correspondientes para sacar los autos de debajo de las ramas y despejar la vía para los ciclistas.

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