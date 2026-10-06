Bomberos de Rengo se capacita en uso, operación y elevación de drones

Durante el pasado fin de semana, bomberos de la “Bomba Rengo” participaron en una importante capacitación sobre uso, operación y elevación de drones, instancia orientada a fortalecer las capacidades técnicas y operativas de la Compañía.

Esta capacitación permitirá incorporar una nueva herramienta para el apoyo en emergencias, especialmente en aquellas situaciones de mayor complejidad, donde contar con una visión aérea y una panorámica amplia del escenario puede contribuir significativamente a la toma de decisiones y al trabajo de los equipos en terreno.

Se informó que todos los Bomberos participantes aprobaron exitosamente el curso, quedando habilitados para avanzar a la siguiente etapa: la obtención de la licencia correspondiente para la operación de drones, proceso que contempla la rendición de un examen ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Además, esta capacitación contó con la participación de Bomberos de la Compañía de Canje, la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Buin, quienes se capacitaron junto a los bomberos renguinos, fortaleciendo una vez más los lazos de hermandad y colaboración que unen a ambas compañías.

De esta manera, la Bomba Rengo continúa avanzando en la preparación de su personal y podrá poner en servicio el dron con el que cuenta la Compañía, el cual está equipado con sistema de parlantes para comunicación a distancia, cámara termal, sistema de iluminación y capacidad de transmisión de imágenes en tiempo real al Puesto de Comando de Incidentes.

Se informó que estas herramientas representan un importante apoyo para Bomberos, especialmente en labores de búsqueda y rescate, evaluación de escenarios y emergencias de alta complejidad, permitiendo obtener información desde una perspectiva aérea y en tiempo real para apoyar la toma de decisiones y hacer más eficiente e l trabajo en terreno.