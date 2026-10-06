CDI de San Fernando conmemora su primer aniversario con atención especializada para niños, niñas y adolescentes

Con una ceremonia que reunió a autoridades, representantes de la red de salud y funcionarios de la Corporación Municipal, el Centro de Desarrollo Infanto-Adolescente (CDI) de San Fernando conmemoró su primer año de funcionamiento, destacando el trabajo de sus profesionales y el apoyo entregado a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2025, el centro ha ampliado las alternativas de atención en la red comunal de salud, ofreciendo un espacio especializado para evaluar, acompañar y atender las necesidades del desarrollo de sus usuarios que hoy alcanzan los 277.

El alcalde Pablo Silva Pérez destacó la importancia de este aniversario y el aporte del centro a la comunidad: “Este primer aniversario nos alegra porque detrás del trabajo del CDI hay niños, niñas y adolescentes que necesitan apoyo, y familias que requieren orientación y acompañamiento. Queremos que en San Fernando tengan acceso a una atención cercana, que comprenda sus necesidades y les ayude a desenvolverse con mayor autonomía. Agradezco el compromiso de los profesionales del centro, porque con su trabajo diario hacen que avancemos hacia una comuna más inclusiva”.*

El equipo del CDI reúne a profesionales de distintas disciplinas, quienes trabajan de manera coordinada para apoyar áreas como la comunicación, la autonomía, el bienestar emocional y la participación social. Cada intervención considera las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, así como su entorno familiar, educativo y comunitario.

En este proceso, las familias cumplen un papel fundamental. Por ello, junto con la atención especializada, el centro entrega orientación y herramientas que permiten a madres, padres y cuidadores comprender mejor las necesidades de sus hijos e hijas y acompañarlos en su vida cotidiana.

Este enfoque promueve la detección temprana, la continuidad de los apoyos y el respeto por la neurodiversidad, en sintonía con los principios de inclusión y atención integral de la Ley TEA.

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Durante la ceremonia se reconoció la dedicación del equipo y su compromiso con una atención cercana, que integra el aporte de distintas áreas de la salud y mantiene un vínculo permanente con las familias.

Para la Corporación Municipal de San Fernando, este primer aniversario refleja un avance en el fortalecimiento de la salud comunal y plantea el desafío de seguir ampliando el acceso a apoyos especializados que contribuyan al desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.