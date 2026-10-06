Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

CDI de San Fernando conmemora su primer aniversario con atención especializada para niños, niñas y adolescentes

El centro entrega atención especializada y acompañamiento a las familias, mediante un equipo de profesionales que aborda las distintas necesidades del desarrollo infanto-adolescente.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Con una ceremonia que reunió a autoridades, representantes de la red de salud y funcionarios de la Corporación Municipal, el Centro de Desarrollo Infanto-Adolescente (CDI) de San Fernando conmemoró su primer año de funcionamiento, destacando el trabajo de sus profesionales y el apoyo entregado a niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Desde su puesta en marcha, en septiembre de 2025, el centro ha ampliado las alternativas de atención en la red comunal de salud, ofreciendo un espacio especializado para evaluar, acompañar y atender las necesidades del desarrollo de sus usuarios que hoy alcanzan los 277.

El alcalde Pablo Silva Pérez destacó la importancia de este aniversario y el aporte del centro a la comunidad: “Este primer aniversario nos alegra porque detrás del trabajo del CDI hay niños, niñas y adolescentes que necesitan apoyo, y familias que requieren orientación y acompañamiento. Queremos que en San Fernando tengan acceso a una atención cercana, que comprenda sus necesidades y les ayude a desenvolverse con mayor autonomía. Agradezco el compromiso de los profesionales del centro, porque con su trabajo diario hacen que avancemos hacia una comuna más inclusiva”.*

El equipo del CDI reúne a profesionales de distintas disciplinas, quienes trabajan de manera coordinada para apoyar áreas como la comunicación, la autonomía, el bienestar emocional y la participación social. Cada intervención considera las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, así como su entorno familiar, educativo y comunitario.

En este proceso, las familias cumplen un papel fundamental. Por ello, junto con la atención especializada, el centro entrega orientación y herramientas que permiten a madres, padres y cuidadores comprender mejor las necesidades de sus hijos e hijas y acompañarlos en su vida cotidiana.

Este enfoque promueve la detección temprana, la continuidad de los apoyos y el respeto por la neurodiversidad, en sintonía con los principios de inclusión y atención integral de la Ley TEA.

Anuncios

Durante la ceremonia se reconoció la dedicación del equipo y su compromiso con una atención cercana, que integra el aporte de distintas áreas de la salud y mantiene un vínculo permanente con las familias.

Para la Corporación Municipal de San Fernando, este primer aniversario refleja un avance en el fortalecimiento de la salud comunal y plantea el desafío de seguir ampliando el acceso a apoyos especializados que contribuyan al desarrollo y bienestar de niños, niñas y adolescentes.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
7 escapadas de otoño en España para familias
11 horas hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
12 horas hace
Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
12 horas hace
7 escapadas de otoño en España para familias
11 horas hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
12 horas hace
Anuncios
798640_3
El partido entre Colo Colo y D. Puerto Montt ha sido suspendido
1 homicidio....
Investigan muerte de hombre tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
Anuncios
PISA y el derecho a aprender en Chile
3 (4)
Innovación, tecnología y futuro: Más de 400 jóvenes protagonizan la exitosa Feria Vocacional Agrícola CEAF 2026 en Coltauco
Visita Liceo Simón Bolívar 4
Más de 30 alumnos y alumnas de electricidad del Liceo Simón Bolívar visitan Centro de Entrenamiento de CGE en Rancagua
OTOÑO Y PRIMAVERA
“Otoño y Primavera” llega a Rancagua y retrata un vínculo que desafía las diferencias de edad
Anuncios
WhatsApp Image 2026-10-06 at 17.24.08
Lluvias dejan 30 personas aisladas y afectan dos rutas
senador castro (2)
Senador Castro califica de “inhumano” recorte de $28 mil millones a Ley Ricarte Soto y exige al Gobierno reponer recursos
rancagua caf
Rancagua CAF se despidió de la Liga de Desarrollo 2026
1 incendio peumo
Incendio destruye vivienda en Peumo y movilizó a Bomberos de tres comunas
Infobae
Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC
Europa Press / (Foto de ARCHIVO)
La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar
Anuncios