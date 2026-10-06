Cerca de 80 internos del Centro de Detención Preventiva de Peumo participan en actividades deportivas y culturales

Cerca de 80 internos del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Peumo participan en diversas actividades deportivas y culturales, orientadas a potenciar sus habilidades, fomentar el buen comportamiento y generar herramientas que contribuyan a su proceso de reinserción social.

Las iniciativas contemplan disciplinas como fútbol, tenis de mesa y rugby, además de actividades culturales, permitiendo a los participantes desarrollar habilidades personales y sociales, ocupar positivamente su tiempo y fortalecer espacios de convivencia al interior de la unidad penal.

Los proyectos son gestionados a través del Área Técnica Regional de Gendarmería de Chile y cuentan con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes (IND) y la Fundación PEHUEN, instituciones que contribuyen al desarrollo de estas instancias.

La jefa Técnica (s), Paola Tapia Urrutia, destacó la importancia de generar estos espacios al interior de los establecimientos penitenciarios. “Este tipo de actividades son fundamentales para el proceso de reinserción social, ya que permiten desarrollar habilidades, fortalecer factores protectores y promover conductas positivas que contribuyan a disminuir los factores asociados a la reincidencia”, señaló.

Por su parte, el alcaide del CDP de Peumo, capitán Bastián Saldías Montero, relevó el aporte de estas iniciativas a la convivencia penitenciaria. “Mantener a las personas privadas de libertad participando activamente en este tipo de actividades favorece el orden y la convivencia al interior de la unidad, generando espacios positivos que contribuyen a prevenir situaciones de conflicto y violencia”, indicó.

Desde Gendarmería se destacó la importancia de complementar la labor de seguridad penitenciaria con acciones que favorezcan la reinserción social, la convivencia y el desarrollo de nuevas habilidades en las personas privadas de libertad.