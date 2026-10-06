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D. Antofagasta y Universidad de Chile se encuentran en la llave 2

Todo lo que tienes que saber en la previa de D. Antofagasta vs Universidad de Chile. El duelo, a disputarse en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan mañana, comenzará a las 19:00 horas.

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Por la llave 2 de la Copa Chile, se juega mañana el partido entre Antofagasta y U. de Chile a las 19:00 horas, en el estadio Bicentenario Calvo y Bascuñan.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 1 triunfo. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 25 de octubre, en Semifinal del torneo Chile – Copa Chile 2017, y D. Antofagasta fue el ganador por 1 a 0.

Los resultados de D. Antofagasta en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 2 vs Cobreloa 1 (30 de enero)
  • Fase de Grupos: Cobreloa 0 vs D. Antofagasta 0 (8 de febrero)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 4 vs D. La Serena 2 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Cobresal 0 vs D. Antofagasta 1 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: D. La Serena 2 vs D. Antofagasta 4 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: D. Antofagasta 1 vs Cobresal 0 (12 de julio)
  • Octavos de Final: Deportes Iquique 1 vs D. Antofagasta 1 (23 de septiembre)
  • Octavos de Final: D. Antofagasta 4 vs Deportes Iquique 1 (27 de septiembre)
Los resultados de Universidad de Chile en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: U. La Calera 3 vs Universidad de Chile 3 (24 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 0 vs U. La Calera 1 (1 de julio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 4 vs Santiago Wanderers 1 (21 de junio)
  • Fase de Grupos: Universidad de Chile 2 vs U. San Felipe 0 (28 de junio)
  • Fase de Grupos: Santiago Wanderers 2 vs Universidad de Chile 3 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: U. San Felipe 0 vs Universidad de Chile 1 (5 de agosto)
  • Octavos de Final: Everton 0 vs Universidad de Chile 1 (27 de septiembre)
  • Octavos de Final: Universidad de Chile 1 vs Everton 1 (27 de septiembre)
Horario D. Antofagasta y Universidad de Chile, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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