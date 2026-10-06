Defensores visitan laboratorio de criminalística de la PDI para conocer trabajo pericial

Con el objetivo de ampliar sus conocimientos y contar con mayores herramientas para enfrentar los procesos judiciales, un grupo de defensores de la Defensoría Regional de O’Higgins realizó una visita al Laboratorio de Criminalística (LACRIM) de la Policía de Investigaciones (PDI) de la región.

Durante la jornada, los profesionales conocieron en terreno parte del trabajo que desarrolla la policía civil en los sitios del suceso, además de las distintas pericias y procedimientos utilizados durante las investigaciones.

En la instancia, los defensores pudieron conocer los equipos y técnicas empleados en áreas como planimetría, fotografía, documentación y levantamiento de huellas, entre otras materias vinculadas al trabajo criminalístico.

Desde la Defensoría Regional de O’Higgins destacaron la disposición del equipo del LACRIM para recibir a los profesionales y explicar detalladamente los procedimientos y herramientas que utilizan los funcionarios policiales en el desarrollo de sus labores.

Asimismo, agradecieron al jefe del laboratorio, subprefecto, Rodrigo Morales, por su disposición y por facilitar esta instancia de aprendizaje y acercamiento al trabajo especializado que realiza la PDI.