Dos detenidos tras operativo por robos en Graneros

Dos sujetos fueron detenidos en la comuna de Graneros tras un operativo conjunto desarrollado por personal de Seguridad Ciudadana, Carabineros y Seguridad Pública, esto luego de recibir una serie de denuncias relacionadas con robos registrados en distintos sectores de la comuna.

Durante el procedimiento, los individuos habrían intentado deshacerse de un arma blanca, arrojándola en las inmediaciones de la Plaza de Armas de Graneros. Sin embargo, el elemento fue recuperado por los funcionarios y quedó como evidencia a disposición del Ministerio Público.

Tras concretarse las detenciones, ambos sujetos fueron trasladados hasta la unidad policial de Graneros, donde se realizaron las diligencias correspondientes.

Los imputados quedaron a disposición de la justicia y serían derivados para su respectivo control de detención y formalización de cargos ante el Ministerio Público.