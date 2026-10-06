Dos personas lesionadas deja incidente con armas de fuego y cortante en Rancagua

Dos personas resultaron lesionadas durante la noche del lunes tras un incidente registrado en la intersección de calle Constanza con pasaje Estación Barahona, en la comuna de Rancagua.

Personal de la Subcomisaría Diego Portales de Carabineros concurrió hasta el lugar luego de recibir información sobre una balacera.

Al llegar, los funcionarios encontraron a dos hombres lesionados, ambos con antecedentes policiales. Uno de ellos presentaba heridas cortopunzantes, mientras que el segundo mantenía una lesión provocada por un impacto de bala.

Ambos fueron trasladados hasta el Hospital Regional de Rancagua para recibir atención médica.

En tanto, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias en que se produjo el incidente y determinar qué habría originado el enfrentamiento entre ambos.