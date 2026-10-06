El mirador del piso doce: el desatendido costo regional del Presupuesto 2027

Mientras el discurso oficial en cadena nacional celebraba un aumento del 1,5% en el Presupuesto 2027 y destacaba una cartera extraordinaria de obras públicas, la trastienda fiscal revelaba una realidad preocupante para las regiones.

En más de 20 minutos de locución, el Ejecutivo omitió por completo la reducción de recursos contemplada para los gobiernos regionales, un silencio que contrasta con los antecedentes entregados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Hacienda.

Dentro de este panorama, la región de O’Higgins se perfila como la más afectada del país. De acuerdo con las cifras expuestas por el gobernador Pablo Silva Amaya, la zona enfrenta una rebaja nominal de más de $15.574 millones (un 18%), monto que, al incorporar el ajuste por IPC o considerar las estimaciones más recientes presentadas en reuniones con Hacienda, supera los $18.700 millones, representando un recorte cercano al 20%.

Más allá del guarismo contable, esta reducción impacta directamente la capacidad de inversión y desarrollo local. Disminuir estos recursos implica postergar o poner en riesgo obras de infraestructura esenciales para las comunidades.

Proyectos clave como la avenida Baquedano en Rancagua, la avenida Sanchina en Machalí, la Escuela de Formación de Carabineros y la construcción de varios Centros de Salud Familiar (CESFAM) ven comprometida su viabilidad. Del mismo modo, la tijera presupuestaria amenaza el financiamiento de ambulancias, radiopatrullas para seguridad pública, proyectos habitacionales del Serviu y obras viales comunales.

Todo esto trae consigo una consecuencia social ineludible: la pérdida de puestos de trabajo y mano de obra local vinculada a la ejecución de obras públicas.

Esta situación pone en evidencia una persistente centralización en la toma de decisiones presupuestarias. La severa crítica del gobernador Silva al señalar que «desde el doceavo piso no se ve Rancagua ni Machalí» ilustra la desconexión entre la burocracia capitalina y las urgencias territoriales.

Este escenario resulta aún más complejo si se considera que las regiones ya experimentaron un plan de ajuste fiscal durante 2026, con recortes que superaron los $101.000 millones a nivel nacional y más de $5.300 millones en O’Higgins.

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Hoy, el malestar es transversal: la Asociación de Gobernadores (Agorechi) ha advertido que el recorte global a las regiones asciende a casi $240 mil millones.

La descentralización y el desarrollo equitativo no se logran recortando los presupuestos de los gobiernos regionales para concentrar la gestión en Santiago. Si el objetivo nacional es fomentar el crecimiento y el empleo, no se puede relegar a las comunas que requieren inversión directa.

Corresponde ahora al Ministerio de Hacienda y a los parlamentarios revisar estas propuestas durante la tramitación legislativa en el Congreso para evitar que el costo del ajuste fiscal lo asuman los habitantes de O’Higgins.