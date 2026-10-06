Entre las regiones, O’Higgins sufre el mayor recorte presupuestario

El gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, cuestionó la reducción de recursos contemplada para la región en el proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Según expuso, la propuesta considera una disminución de 19,27% respecto del presupuesto vigente, lo que posicionaría a O’Higgins como la región con el mayor recorte del país.

En una conferencia de prensa realizada en la sede del Gobierno Regional, Silva explicó que la reducción representa $18.838 millones menos para la región y advirtió que la menor disponibilidad de recursos podría afectar proyectos comprometidos con municipios y comunidades de las 33 comunas.

El gobernador sostuvo que existe una contradicción entre esta reducción presupuestaria y el llamado realizado por el Presidente de la República a impulsar iniciativas que contribuyan a generar empleo.

Reclamo por la reducción de recursos

Silva Amaya defendió la gestión presupuestaria del Gobierno Regional y destacó los niveles de ejecución alcanzados durante los últimos años.

“Hemos demostrado históricamente una ejecución de ocupar la plata de forma entera, correctamente”, afirmó, señalando que los niveles de ejecución institucional han bordeado el 99,3%, por encima de la media nacional.

Según explicó, mientras en 2025 la región operaba con un presupuesto cercano a los $102.000 millones, la proyección para 2027 lo reduciría a unos $74.000 millones.

Consultado por las razones que explicarían el nivel de reducción para O’Higgins, el gobernador manifestó su preocupación, aunque evitó atribuirlo directamente a una decisión política.

“Yo tampoco la tengo clara. No quiero pensar mal (…), yo soy un gobernador socialista y yo tengo un gobierno republicano, y espero que no sea una cosa política”, señaló.

Silva agregó que la reducción también resulta contradictoria con el desafío de enfrentar el desempleo regional.

“Hace un par de meses atrás el Presidente de la República nos invitó a trabajar por el empleo. Nosotros hicimos los ajustes necesarios (…) y generamos proyectos para las 33 comunas. Pero me está rebajando casi lo mismo. Entonces es bien contradictorio, entre lo que nos pide y esta rebaja”, sostuvo.

O’Higgins registra actualmente una tasa de desocupación de 10,8%, de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Proyectos que podrían verse afectados

Entre las iniciativas que, según el gobernador, podrían quedar comprometidas por la reducción presupuestaria se encuentran proyectos de alcantarillado, como los contemplados en Pichilemu; la construcción de CESFAM en Chépica, Las Cabras y avenida Sanchina; el liceo de Palmilla y residencias para adultos mayores (ELEAM).

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Silva también mencionó los convenios vinculados con seguridad y salud pública, áreas en las que el Gobierno Regional ha financiado iniciativas como la adquisición de vehículos para la PDI, ambulancias, patrullas y equipamiento oncológico.

“¿Cómo dejo de financiar un programa de cáncer? ¿Cómo dejo yo de comprar ambulancias o patrullas?”, planteó.

En esa misma línea, cuestionó la distancia entre las decisiones adoptadas a nivel central y las necesidades existentes en las comunas.

“Desde el piso 12 del Ministerio de Hacienda no se ve ninguna comuna de la región”, afirmó.

Gestiones ante el nivel central

El gobernador sostuvo que la discusión presupuestaria continuará durante las próximas semanas y adelantó que el Gobierno Regional desarrollará gestiones ante la Dirección de Presupuestos (Dipres) y la Comisión Mixta de Presupuestos.

A ello se sumará un encuentro la próxima semana con los alcaldes de las 33 comunas de O’Higgins, con el objetivo de abordar los efectos que podría tener la reducción presupuestaria en los proyectos locales.

Silva Amaya enfatizó que la distribución de los recursos debe considerar las necesidades de las comunas y aseguró que su administración no establece diferencias políticas al momento de financiar iniciativas.

La discusión por el presupuesto 2027 entra así en una nueva etapa, con el Gobierno Regional buscando revertir o reducir el impacto de la disminución de recursos planteada para O’Higgins.