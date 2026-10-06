HORÓSCOPO DEL MARTES 6 DE OCTUBRE

Por Ignacio Teodoro.

ARIES (21 marzo – 20 abril).

Tendrás que tener las ideas muy claras y la determinación muy firme si pretendes dar un giro a tu vida, porque las presiones de los más allegados serán muy fuertes, tal vez no entiendan tus motivos, pero encontrarás otras personas que sí lo harán.

TAURO (21 abril – 20 mayo).

Te sentirás más a gusto en tu vida de pareja y si tienes hijos harás proyectos junto a ellos, cundo ya pensabas que eso no era posible. Se incrementa también tu vida social, aunque esto no te resultará tan agradable.

GÉMINIS (21 mayo – 21 junio).

Las diferencias entre la gente de tu trabajo se van a hacer más patentes con la llegada de un nuevo jefe o cambios en el departamento. Esto te afectará más de lo que esperas, ya que alguna persona puede defraudar tus expectativas.

CÁNCER (22 junio – 22 julio).

Los malos entendidos en la relación amistosa con una persona muy cercana van a preocuparte en el día de hoy. Tendrás gastos imprevistos posiblemente en el hogar y te enfrentarás a ideas que van a alterar el equilibrio familiar.

LEO (23 julio-22 agosto).

Surgirán cambios en tu trabajo que te va a afectar directamente, aunque eso no tiene por qué ser negativo. Tendrás que utilizar toda tu diplomacia y mano izquierda para ganar la partida, y verte recompensado a pesar de todo.

VIRGO (23 agosto – 21 septiembre).

La comprensión será la clave del éxito para conseguir buenos resultados en el trabajo. Has estado sometido a una gran presión, personal y profesional, y ahora llega por fin la luz. Estarás a la altura del resto del equipo, y sabrán valorarlo en su medida.

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LIBRA (22 septiembre – 22 octubre).

Tendrás que sacar dinero de los ahorros para atender a algunas reparaciones en la casa e incluso para comprar en caso de una buena oportunidad, pero merecerá la pena y contarás con la unanimidad de la familia.

ESCORPIO (23 octubre – 21 noviembre).

Vivirás momentos agradables en tu trabajo, mucho más de lo habitual, porque recibirás apoyo extra por parte de quien menos lo esperabas; la complicidad podría dar pie a algo más profundo, así es que mucho ojo.

SAGITARIO (22 noviembre – 22 diciembre).

Tus sentimientos están a flor de piel y tiendes a disgustarse sin pensar en las consecuencias que tu actitud puede tener. Protégete más de ti mismo que de los demás. Diviértete y relájate al menos hoy.

CAPRICORNIO (23 diciembre – 21 enero).

Hoy disfrutarás de una jornada muy marcada por todo lo relacionado con el hogar y los asuntos familiares. Alguien de tu entorno profesional va a necesitar ayuda económica y te verás en la obligación de ofrecerle apoyo. No dejes a un lado la salud.

ACUARIO (22 enero – 21 febrero).

Tus niveles de energía estarán hoy un poco bajos para lo que acostumbras, puede ser debido al clima o esfuerzos recientes, en cualquier caso, tómate las cosas con calma y no te des palizas haciendo deporte, por ejemplo.

PISCIS (22 febrero – 20 marzo).

La salud va a darte problemas en estos momentos, si no impidiéndote realizar lo que tenías planeado sí disminuyendo tu capacidad de trabajo. Diversas señales te harán recapacitar sobre una decisión que tienes pendiente y más pronto que tarde saldrás de dudas.