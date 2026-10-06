Incendio destruye vivienda en Peumo y movilizó a Bomberos de tres comunas

Cerca de las 02:00 horas de este martes se registró un incendio de proporciones en la comuna de Peumo, específicamente en la intersección de avenida Carlos Walker con El Zancudo.

Debido a la magnitud de la emergencia, se activó la segunda alarma de incendio, solicitándose apoyo a cuerpos de Bomberos de comunas vecinas. Al lugar concurrieron voluntarios de Peumo, Las Cabras y San Vicente de Tagua Tagua, quienes trabajaron junto a personal de Carabineros y equipos municipales.

La totalidad del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras se trasladó hasta el lugar para apoyar las labores de emergencia y control del fuego. De acuerdo con la información recabada, una vivienda resultó siniestrada junto a un local comercial.

A la llegada de los equipos de emergencia, las llamas se encontraban en fase de libre combustión, por lo que Bomberos desplegó un amplio operativo para controlar el fuego y evitar su propagación. Las causas que dieron origen al incendio son materia de investigación.

Tras el trabajo de los equipos de emergencia, se confirmó que una persona falleció. Según la información recabada, se encontraba al interior del inmueble afectado y no pudo escapar de las llamas.

Se realizan los peritajes respectivos para confirmar su identidad.