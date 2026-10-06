Innovación, tecnología y futuro: Más de 400 jóvenes protagonizan la exitosa Feria Vocacional Agrícola CEAF 2026 en Coltauco

Con una alta convocatoria que superó los 400 estudiantes de distintos rincones de la región, la Región de O’Higgins vivió una nueva fiesta de la educación técnico-agrícola durante la tercera versión de la Feria Vocacional Agrícola CEAF 2026. El evento se consolidó como un espacio clave para conectar a las nuevas generaciones con herramientas reales, innovación y las tendencias del agro del mañana.

El éxito de la jornada fue destacado por su anfitrión, Marcelo Silva, director de la Escuela Agrícola San Vicente de Paúl, quien expresó la satisfacción de recibir el encuentro: «Estamos muy contentos este año de haber sido anfitriones, sede de la Feria Vocacional 2026 del CEAF. Las distintas escuelas agrícolas de la región se han dado cita en nuestra escuela, en nuestra cancha, en nuestros gimnasios y en el campo, para poder compartir, conocer, hacer nuevas amistades y, por supuesto, descubrir nuevas alternativas de futuro».

Tecnología y desarrollo para el agro

Este año, la feria destacó por incorporar un fuerte componente de vanguardia gracias a la participación de 6 empresas que entregaron contenido tecnológico y de futuro laboral, permitiendo que las y los alumnos visualizaran de primera fuente los desafíos de la agricultura moderna.

Este esfuerzo responde a una alianza estratégica permanente. Claudia Díaz Morales, directora ejecutiva de CEAF, valoró el impacto de la convocatoria y el respaldo institucional detrás de la iniciativa: «Esta feria es organizada gracias al compromiso y financiamiento del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, que nos han mandatado como corporación a trabajar en conjunto con los liceos y escuelas agrícolas de la región. Creemos que ha sido una feria tremendamente exitosa, con una alta convocatoria. Agradecemos al Liceo San Vicente de Paul que desde un inicio dijo ‘sí’ a ser sede; salió realmente espectacular y creemos que los jóvenes se van con muchas más posibilidades en su mente».

Apuesta por el capital humano regional

Desde el ámbito público, la importancia de retener y potenciar el talento local fue el eje central del mensaje entregado por Claudia Guajardo, jefa de División de Fomento e Industria del Gobierno Regional de O’Higgins: «Estoy muy gratamente complacida de estar hoy día en esta instancia, representando a nuestro Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya, para brindarles a los jóvenes las herramientas que les permitan decidir qué carreras seguir en su futuro, ligado siempre a la agricultura en nuestra región, y fortalecer las capacidades productivas para que sobre todo el capital humano, tan valioso que tenemos en O’Higgins, se quede en nuestra zona».

La iniciativa concluyó con un balance sumamente positivo por parte de directivos, docentes y stands invitados, reafirmando el compromiso conjunto por seguir abriendo caminos de desarrollo sostenible y oportunidades concretas para la juventud agrícola de O’Higgins.