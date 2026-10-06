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Investigan muerte de hombre por impacto de bala tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa

La Brigada de Homicidios Rancagua detuvo a un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar.
La Brigada de Homicidios Rancagua detuvo a un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar.

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Durante la mañana de este martes, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Rancagua se trasladaron hasta el sector La Gloria, en la comuna de Requínoa, tras ser informados de la presencia de una persona fallecida en el lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, que son materia de investigación, la víctima habría sido sorprendida mientras presuntamente cometía un robo al interior de un predio agrícola. Ante esta situación, el encargado del recinto habría utilizado un arma de fuego y efectuado disparos, provocando heridas que posteriormente ocasionaron el fallecimiento de la persona.

Al lugar también concurrió personal de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento inicial y comunicaron los antecedentes al Ministerio Público.

Por instrucción del fiscal de turno, se dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI y del Servicio Médico Legal, los que comenzaron a realizar las diligencias destinadas a establecer las circunstancias del hecho y determinar la causa exacta de muerte.

Durante esta jornada, los detectives realizaron los peritajes en el lugar de los hechos, mientras continúan las diligencias para esclarecer la dinámica de lo ocurrido y establecer las eventuales responsabilidades en el fatal desenlace.

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