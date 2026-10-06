Investigan muerte de hombre tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa

Durante la mañana de este martes, un hombre murió tras recibir un impacto de bala en el sector La Gloria, en la comuna de Requínoa, en un hecho ocurrido al interior de un predio agrícola y que es investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, alrededor de las 08:00 horas personal del Retén Los Lirios fue alertado sobre un robo que se estaría registrando en el sector.

Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se entrevistaron con el propietario del predio, quien señaló que había sido amenazado por un grupo de individuos. Según el relato entregado por el propietario a Carabineros, durante la agresión uno de ellos habría extraído un arma de fuego.

Ante esta situación, siempre de acuerdo con la versión entregada por el propietario a los funcionarios policiales, este habría efectuado un disparo contra uno de los integrantes del grupo, quien resultó fallecido en el lugar.

Tras el hecho, los demás integrantes del grupo huyeron en distintas direcciones. Carabineros inició diligencias para establecer su paradero y puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público.

Por instrucción del fiscal de turno, posteriormente concurrieron al lugar detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Rancagua y personal del Servicio Médico Legal.

Los detectives de la PDI realizaron los peritajes en el lugar y desarrollaron diligencias destinadas a establecer la dinámica de los hechos y las circunstancias en que se produjo el fallecimiento.

La investigación continúa para establecer la dinámica de lo ocurrido y las eventuales responsabilidades que correspondan.