Lluvias dejan 30 personas aisladas y afectan dos rutas

Las precipitaciones registradas durante este martes dejaron diversas afectaciones en la Región de O’Higgins, de acuerdo con el Reporte N.º 019 de monitoreo por evento meteorológico elaborado por SENAPRED.

La principal situación se registró en San Fernando, donde 30 personas permanecen aisladas en el callejón Unión Americana, sector Agua Buena, debido al aumento del caudal del estero Antivero. Según el informe, la crecida provocó además que una pasarela peatonal de autoconstrucción fuera arrastrada.

En Paredones, en tanto, se reportó una vivienda con daño menor producto de filtraciones en la techumbre, situación que afectó a dos personas en el sector La Huertilla. Monitoreo.

Dos rutas presentan alteraciones

El evento meteorológico también ha generado dificultades de conectividad. El informe del Ministerio de Obras Públicas consigna el cierre de la Ruta I-45, entre San Fernando y Termas del Flaco, por resoluciones de la Delegación Presidencial Provincial de Colchagua.

A ello se suma la Ruta H-265, entre Machalí y Coya, donde el puente Clonqui cedió en su estructura debido a la crecida del río.

Casi 3 mil clientes sin electricidad

Otro de los efectos del sistema frontal se registra en el suministro eléctrico. El reporte contabiliza 2.965 clientes sin suministro eléctrico en la Región de O’Higgins.

A las 16:00 horas, San Vicente concentraba la mayor cantidad de clientes afectados, con 1.444, seguido por Pichilemu, con 528, y Coltauco, con 246. También se registraban interrupciones en Las Cabras, Chimbarongo, Quinta de Tilcoco, San Fernando, Pichidegua, Machalí, Doñihue, Rengo, Requínoa y Chépica.

No se reportaban interrupciones en el suministro de agua potable ni en la telefonía celular.

Cabe señalar que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alerta por precipitaciones moderadas a fuertes desde la madrugada del martes 6 hasta la tarde del miércoles 7 de octubre, además de avisos por viento, precipitaciones y probables tormentas eléctricas para distintas zonas del centro-sur del país.