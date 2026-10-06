Más de 30 alumnos y alumnas de electricidad del Liceo Simón Bolívar visitan Centro de Entrenamiento de CGE en Rancagua

Un nuevo ciclo de visitas de estudiantes se concretó en las instalaciones de CGE en Rancagua, al recibir a más de 30 alumnos y alumnas de tercero medio y al equipo docente del Liceo Simón Bolívar, en el marco del Programa Ilumina que impulsa la distribuidora eléctrica, que engloba todas las iniciativas de Compromiso Social que realiza.

Durante la actividad, los jóvenes de la especialidad de electricidad participaron en la charla “5 Reglas de Oro” sobre seguridad eléctrica aplicada en el trabajo en terreno, y luego recorrieron el Centro de Entrenamiento ubicado en el edificio de CGE Rancagua, oportunidad que les permitió conocer toda la infraestructura eléctrica a escala real. Asimismo, tuvieron la posibilidad de practicar algunas de las operaciones que realizan las brigadas con todos los elementos necesarios para su ejecución.

“Como empresa nos enorgullece concretar este tipo de iniciativas, porque permite a los alumnos y alumnas tener un acercamiento real y tangible al mundo eléctrico. Ver el interés de los jóvenes por conocer y aprender, y ver cada día a más mujeres que proyectan en este rubro, nos impulsa a continuar en este círculo virtuoso de aportar a la capacitación de los futuros profesionales del país”, explicó Álvaro Vergara, gerente zonal Rancagua de CGE.

Para Victoria Zapata, alumna del establecimiento, la experiencia “fue muy bonita y educativa, aprendimos cosas nuevas y la actividad práctica fue algo que nunca habíamos hecho, y se sintió muiy bien”. Su compañera Lissete Salazar agregó que “con mis compañeros esperamos mucho esta salida, nos recibieron con harto cariño y estamos aprendiendo muchas cosas nuevas. Más adelante en la universidad o en cuarto medio, esto que vivimos acá nos va a servir y es una experiencia que nos acompañará toda la vida”.

Programa Ilumina CGE

Desde su creación en el 2017, el Programa Ilumina ha apoyado la educación de jóvenes en el rubro eléctrico, ampliando este año su ámbito de acción a la formación general de

las personas en todas las etapas de su vida, sin distinción de edades, demostrando el compromiso que tiene CGE con sus comunidades y entorno.

A la fecha el programa ha beneficiado a más de 3 mil personas a lo largo del país, quienes han sido capacitados en oficios que beneficien su empleabilidad, destacando las formaciones a mujeres jefas de hogar y adultos mayores, cursos de electricistas linieros, habilitación de laboratorios de ensayo en liceos técnicos, charlas a estudiantes, y convenios con las principales universidades del país, entre otras iniciativas.