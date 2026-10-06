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“Otoño y Primavera” llega a Rancagua y retrata un vínculo que desafía las diferencias de edad

La obra presenta el encuentro entre una mujer de 76 años y un joven de 27, en una historia que invita a cuestionar los prejuicios en torno al amor y las diferencias generacionales.

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Una historia sobre el encuentro, el afecto y los prejuicios asociados a las diferencias de edad llegará durante octubre a Rancagua con la presentación de “Otoño y Primavera”, obra dirigida por Rodrigo Muñoz y que tendrá funciones los días 8, 9 y 10 de octubre en Teatro Casa del Arte.

La puesta en escena se sitúa en 1968 y presenta el encuentro entre una mujer de 76 años, sobreviviente de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, y un joven de 27 años marcado por sus propias inseguridades.

A partir de este encuentro, la obra desarrolla una relación que se aleja de las convenciones y aborda temas como la soledad, las inseguridades y la necesidad de sentirse acompañado.

En conversación con El Rancagüino, su director, Rodrigo Muñoz, explicó que la diferencia de edad entre los protagonistas permite explorar también la mirada externa que suele juzgar determinados vínculos desde prejuicios sociales y generacionales.

La historia comienza con un encuentro inesperado que progresivamente se transforma en un espacio de confianza y apoyo mutuo. En ese proceso, los protagonistas enfrentan sus propias experiencias y encuentran en el otro una forma de compañía.

Para Muñoz, el proceso creativo estuvo marcado por una aproximación cercana a los personajes y por el interés en abordar la complejidad de las relaciones humanas sin reducirlas a etiquetas. Desde esa perspectiva, la obra propone mirar el amor y el afecto desde distintas etapas de la vida y cuestionar las ideas preconcebidas sobre los vínculos entre personas de distintas generaciones.

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El director extendió la invitación al público rancagüino a conocer el montaje y asistir a sus funciones en Teatro Casa del Arte, donde “Otoño y Primavera” se presentará durante tres jornadas consecutivas.

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