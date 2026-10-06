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“Patente verde”: la nueva exigencia para vehículos eléctricos e híbridos enchufables que ya llegó a las calles

-Desde mediados de julio de 2026, los nuevos vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior deben circular con una placa de fondo verde. La medida busca facilitar su identificación durante emergencias, especialmente ante accidentes que involucren sistemas de alta tensión y baterías, mientras se mantiene la posibilidad de que los propietarios de vehículos ya inscritos opten voluntariamente por el nuevo distintivo.

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El paisaje automotor chileno inició un cambio visual y regulatorio. Tras cumplirse el período establecido por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), comenzó a aplicarse en el país la denominada “patente verde”, un distintivo obligatorio para los vehículos inscritos como eléctricos o híbridos con recarga eléctrica exterior que sean nuevos y se inscriban por primera vez bajo esta condición.

La medida se estableció mediante el Decreto Supremo N.º 114, de 2025, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial el 16 de enero de 2026, que modificó el Decreto Supremo N.º 53, de 1984, que regula las placas patente únicas. La norma estableció un plazo de 180 días corridos antes de hacer exigible el nuevo color para los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior.

A diferencia de las placas tradicionales, que utilizan caracteres negros sobre fondo blanco reflectante, la nueva patente mantiene las letras, los números, la orla y el símbolo en color negro, pero incorpora un fondo verde. Su objetivo no es meramente estético: busca permitir que estos vehículos puedan ser identificados rápidamente durante una emergencia.

LA RAZÓN DETRÁS DEL DISTINTIVO VERDE

Detrás de la carrocería de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable existen sistemas de baterías y componentes eléctricos de alta tensión que presentan riesgos específicos durante una colisión, un volcamiento o un incendio.

Dependiendo del modelo, estos sistemas pueden operar a varios cientos de voltios. En caso de accidente, pueden existir conductores de alta tensión dañados, componentes energizados y baterías que requieren procedimientos específicos de rescate y desactivación.

Otro de los riesgos corresponde a la denominada fuga térmica o thermal runaway, fenómeno asociado al sobrecalentamiento y deterioro de las celdas de las baterías de ion-litio. En determinadas circunstancias, este proceso puede provocar una liberación importante de calor y gases inflamables, generando incendios que presentan desafíos particulares para los equipos de emergencia. Bomberos de Chile ha señalado que la nueva identificación permitirá reconocer rápidamente este tipo de vehículos y considerar riesgos asociados a la alta tensión, los incendios de baterías, las fugas térmicas, los riesgos químicos y las labores de desactivación y extricación.

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¿QUIÉNES DEBEN LLEVARLA?

La obligación alcanza a los vehículos motorizados que sean inscritos en el Registro Nacional de Vehículos Motorizados como eléctricos” o “híbridos con recarga eléctrica exterior”. Esto incluye los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables, mientras que los híbridos convencionales que no cuentan con recarga eléctrica exterior quedan fuera de esta obligación.

En el caso de los vehículos que ya estaban inscritos y circulando antes de la entrada en vigor de la exigencia, el cambio es voluntario. Sus propietarios pueden mantener las placas blancas originales o solicitar el reemplazo por las nuevas placas verdes en el Registro Civil. Bomberos de Chile también ha confirmado este carácter voluntario para los vehículos que ya se encontraban en circulación.

Para los vehículos nuevos, la entrega de la patente forma parte del proceso de primera inscripción. La normativa chilena establece que los vehículos nuevos deben ser entregados con sus placas patentes instaladas por el comercializador, conforme a las reglas vigentes para la primera inscripción y la Ley Patente Cero.

NUEVAS COMBINACIONES ALFANUMÉRICAS

La modificación normativa que creó la patente verde también forma parte de una modernización más amplia del sistema de identificación vehicular chileno.

Cuando se agoten las combinaciones actuales, los vehículos de cuatro o más ruedas pasarán progresivamente a utilizar una placa compuesta por cinco letras y un número, mientras que los vehículos de dos y tres ruedas utilizarán cuatro letras y un número.

El nuevo esquema permitirá ampliar significativamente la capacidad del sistema: para vehículos de cuatro o más ruedas, las combinaciones disponibles pasarán de menos de 20 millones a más de 40 millones. En el caso de motocicletas y otros vehículos de dos o tres ruedas, aumentarán desde unas 850 mil a aproximadamente 1,75 millones.

Es importante distinguir ambos cambios: la patente verde identifica a los vehículos eléctricos e híbridos con recarga eléctrica exterior, mientras que la nueva combinación de cinco letras y un número corresponde a la renovación general del sistema de placas y comenzará a utilizarse cuando se agoten las combinaciones actualmente disponibles.

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