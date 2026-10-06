Tras una serie muy pareja, que se definió en un tercer juego, Rancagua CAF se despidió de la Liga de Desarrollo 2026.

Luego de cumplir una muy buena ronda grupal, el quinteto rancagüino afrontó la primera etapa del play-off contra Club Provincia de Santiago.

Con un juego para cada cuadro, todo se definió -el fin de semana- en la casa de los capitalinos, donde el conjunto local se impuso por 74-54.

Con parciales de 17-15, 29-19, 18-8 y 10-12, se puso término a la serie donde para CAF Javier Muñoz anotó 23 enteros, liderando el goleo de la escuadra. Además, marcaron en este partido Javier Moya 8, Martín Aguilera 6, Renato Rosales 10, Domingo Lobos 3 y Christopher Toloza 4.