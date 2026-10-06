Rumbo a Santiago 2027: Estadio Codelco El Teniente fue sede del Zonal de Atletismo de Olimpiadas Especiales

El Estadio Codelco El Teniente se transformó en el epicentro de la inclusión y el deporte de alto rendimiento, al convertirse en sede del Zonal de Atletismo de Olimpiadas Especiales Chile. Durante dos intensas jornadas, cerca de 200 atletas y entrenadores provenientes de las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins y Maule compitieron en la pista del principal centro deportivo de la región, con la mira puesta en el Campeonato Nacional y así clasificar al Mundial Santiago 2027.

“Los ganadores de este zonal compiten en octubre en Santiago y de ahí saldrán los atletas que van a representar a las distintas regiones de Chile en el Mundial del próximo año”, explicó Fernanda Rebolledo, gestora regional de Olimpiadas Especiales Chile para O’Higgins y Maule.

El evento contó con un marco de público superior a las 300 personas y contempló pruebas de velocidad y resistencia (50, 100, 200, 400 y 800 metros planos), además de competencias de salto largo y lanzamiento de la bala.

Rebolledo destacó, especialmente, las condiciones que ofreció el recinto para el desarrollo de la competencia: “Es un lujo estar acá. Las instalaciones tienen un nivel increíble y nos llamó gratamente la atención la accesibilidad cognitiva para poder hacer todo más fácil para nuestros atletas”.

Una pista para competir y compartir

La utilización del coliseo deportivo fue posible gracias al programa Experiencia Estadio de Codelco División El Teniente, que permitió abrir el espacio para el desarrollo del deporte y la inclusión, reforzando el uso del recinto como punto de encuentro para deportistas de distintas regiones.

“La importancia de desarrollar este tipo de actividades es ser un apoyo estratégico fundamental para el desarrollo de actividades deportivas en nuestro estadio, potenciando distintas disciplinas y el trabajo de la inclusión en la región de O’Higgins”, señaló Emerson Contreras, coordinador de Calidad de Vida del programa Experiencia Estadio de la cuprífera.

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Además de las competencias, la jornada permitió que los participantes conocieran y utilizaran las instalaciones del recinto.

Mauricio Valdivia, coordinador de la Oficina de Deportes de Rengo y entrenador de atletismo destacó que el evento “fue súper competitivo. Mis atletas mejoraron sus marcas en 400, 100 metros y lanzamiento de bala. Lo importante es participar, disfrutar y pasarla bien, además de compartir con los otros niños que participan del atletismo”, comentó.

Los deportistas también celebraron la posibilidad de hacer deporte en el estadio. “Me sentí súper bien. Me gusta correr y me fue súper bien. Mis compañeros también corren muy bien y les va a ir muy bien en las carreras”, señaló Isaac Bolaños.

“Me gustó correr en el estadio. He venido antes a entrenar y me gusta estar acá. Muchas gracias por esta oportunidad de correr en la pista”, complementó Sebastián Valenzuela.

Con los resultados obtenidos en este zonal, los deportistas que clasificaron continuarán su camino hacia el Campeonato Nacional, donde se definirán nuevos representantes de las distintas regiones para el proceso que busca conformar el equipo chileno que competirá en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.