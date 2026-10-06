Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Rumbo a Santiago 2027: Estadio Codelco El Teniente fue sede del Zonal de Atletismo de Olimpiadas Especiales

La cita deportiva reunió a delegaciones adaptadas de cuatro regiones del país en disciplinas de pista, saltos y lanzamientos. Carreras de 50, 100, 200, 400 y 800 metros, junto con lanzamientos de bala y pruebas de salto largo, llenaron de actividad la pista del recinto deportivo de Codelco.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El Estadio Codelco El Teniente se transformó en el epicentro de la inclusión y el deporte de alto rendimiento, al convertirse en sede del Zonal de Atletismo de Olimpiadas Especiales Chile. Durante dos intensas jornadas, cerca de 200 atletas y entrenadores provenientes de las regiones de Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins y Maule compitieron en la pista del principal centro deportivo de la región, con la mira puesta en el Campeonato Nacional y así clasificar al Mundial Santiago 2027.

“Los ganadores de este zonal compiten en octubre en Santiago y de ahí saldrán los atletas que van a representar a las distintas regiones de Chile en el Mundial del próximo año”, explicó Fernanda Rebolledo, gestora regional de Olimpiadas Especiales Chile para O’Higgins y Maule.

El evento contó con un marco de público superior a las 300 personas y contempló pruebas de velocidad y resistencia (50, 100, 200, 400 y 800 metros planos), además de competencias de salto largo y lanzamiento de la bala.

Rebolledo destacó, especialmente, las condiciones que ofreció el recinto para el desarrollo de la competencia: “Es un lujo estar acá. Las instalaciones tienen un nivel increíble y nos llamó gratamente la atención la accesibilidad cognitiva para poder hacer todo más fácil para nuestros atletas”.

Una pista para competir y compartir

La utilización del coliseo deportivo fue posible gracias al programa Experiencia Estadio de Codelco División El Teniente, que permitió abrir el espacio para el desarrollo del deporte y la inclusión, reforzando el uso del recinto como punto de encuentro para deportistas de distintas regiones.

“La importancia de desarrollar este tipo de actividades es ser un apoyo estratégico fundamental para el desarrollo de actividades deportivas en nuestro estadio, potenciando distintas disciplinas y el trabajo de la inclusión en la región de O’Higgins”, señaló Emerson Contreras, coordinador de Calidad de Vida del programa Experiencia Estadio de la cuprífera.

Anuncios

Además de las competencias, la jornada permitió que los participantes conocieran y utilizaran las instalaciones del recinto.

Mauricio Valdivia, coordinador de la Oficina de Deportes de Rengo y entrenador de atletismo destacó que el evento “fue súper competitivo. Mis atletas mejoraron sus marcas en 400, 100 metros y lanzamiento de bala. Lo importante es participar, disfrutar y pasarla bien, además de compartir con los otros niños que participan del atletismo”, comentó.

Los deportistas también celebraron la posibilidad de hacer deporte en el estadio. “Me sentí súper bien. Me gusta correr y me fue súper bien. Mis compañeros también corren muy bien y les va a ir muy bien en las carreras”, señaló Isaac Bolaños.

“Me gustó correr en el estadio. He venido antes a entrenar y me gusta estar acá. Muchas gracias por esta oportunidad de correr en la pista”, complementó Sebastián Valenzuela.

Con los resultados obtenidos en este zonal, los deportistas que clasificaron continuarán su camino hacia el Campeonato Nacional, donde se definirán nuevos representantes de las distintas regiones para el proceso que busca conformar el equipo chileno que competirá en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
7 escapadas de otoño en España para familias
1 hora hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
7 escapadas de otoño en España para familias
1 hora hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
Anuncios
Infobae
Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC
Europa Press / (Foto de ARCHIVO)
La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar
Anuncios
La Brigada de Homicidios Rancagua detuvo a un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar.
Investigan muerte de hombre por impacto de bala tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
carlos luis cortes 1
Carlos Cortéz, operador mina en Pilar Norte: “La clave en seguridad es estar concentrados y compenetrados con los compañeros de trabajo”
capacitacion bomberos rengo 1
Bomberos de Rengo se capacita en uso, operación y elevación de drones
DET programa del agua 1
Vecinos de Gultro aprendieron sobre el cuidado del agua con herramientas de realidad virtual
Anuncios
EDITORIAL ok
El mirador del piso doce: el desatendido costo regional del Presupuesto 2027
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 6 DE OCTUBRE
San Fernando 1
Sernatur realizará en O’Higgins el 6°Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas
cesfam 4 2
CESFAM 4 de Rancagua llama a prevenir el cáncer de mama durante octubre
colchagua osorno 1
Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla
recorte presupuestario 1
Recorte en presupuesto regional sigue en pie pese a reunión de gobernadores y ministro de Hacienda
Anuncios