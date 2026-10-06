Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Santa Cruz fue escenario de la gran final del Ranking y Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias

Comparte esta noticia

Anuncios

Más de un centenar de ciclistas llegaron hasta Santa Cruz para disputar la última fecha del Campeonato Regional de Ciclismo de Fiestas Patrias, que durante seis jornadas recorrió distintos sectores de la región de O’Higgins.

El pasado domingo, en esta comuna colchagüina, se desarrolló la etapa de cierre de este certamen, competencia que durante seis fechas reunió a ciclistas de distintas categorías provenientes de diversas comunas de la zona y de otras regiones del país.

La jornada final contó con el importante apoyo de la Municipalidad de Santa Cruz, encabezada por su alcalde Yamil Ethit Romero, quien dispuso todas las facilidades y medios necesarios para que esta última fecha pudiera desarrollarse de manera segura y exitosa.

El alcalde estuvo además presente durante varias horas acompañando el desarrollo de la competencia, participando activamente de la jornada y siendo el encargado de realizar el banderazo oficial de largada, además de acompañar la finalización de la actividad.

La pasada urbana de Santa Cruz fue el escenario ideal para la última fecha del Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias.

Una exitosa fecha

La última fecha congregó a más de un centenar de deportistas, quienes llegaron hasta Santa Cruz con el objetivo de sumar sus últimos puntos para el ranking general, disputar las posiciones finales del campeonato y quedarse con las copas y reconocimientos correspondientes.

La competencia se desarrolló sobre un circuito cerrado de aproximadamente 6 kilómetros, dispuesto en la nueva pasada urbana de la comuna. El trazado destacó por sus excelentes condiciones de asfalto, permitiendo a los competidores desarrollar una carrera rápida, segura y exigente.

Anuncios

Recordar que, con esta jornada se puso término a un campeonato compuesto por seis fechas, desarrolladas en distintas comunas y sectores de la región de O’Higgins, llevando el ciclismo de ruta a diferentes puntos del territorio regional y permitiendo la participación de numerosos deportistas.

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente el compromiso de cada una de las municipalidades que colaboraron durante el campeonato, haciendo posible la realización de las distintas jornadas y contribuyendo al crecimiento y desarrollo del ciclismo de ruta en la región.

“Queremos agradecer profundamente a cada una de las municipalidades que nos apoyaron durante estas seis fechas y, especialmente, a la Municipalidad de Santa Cruz por toda la colaboración, disposición y apoyo entregado para realizar esta última jornada. El respaldo de las autoridades locales es fundamental para seguir desarrollando el ciclismo y generar espacios para nuestros deportistas”, señalaron.

De esta manera, Santa Cruz fue el punto de encuentro para cerrar una nueva edición del Ranking y Campeonato Fiestas Patrias Sexta Región de Ciclismo en Ruta, dejando como balance una alta participación y el desafío de continuar fortaleciendo esta disciplina deportiva en las distintas comunas de la región de O’Higgins.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
7 escapadas de otoño en España para familias
2 horas hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
Instituto vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
7 escapadas de otoño en España para familias
2 horas hace
Unión vs Defensa y Justicia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
2 horas hace
Anuncios
Infobae
Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC
Europa Press / (Foto de ARCHIVO)
La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar
Anuncios
carlos luis cortes 1
Carlos Cortéz, operador mina en Pilar Norte: “La clave en seguridad es estar concentrados y compenetrados con los compañeros de trabajo”
DET olimpiadas especiales 1
Rumbo a Santiago 2027: Estadio Codelco El Teniente fue sede del Zonal de Atletismo de Olimpiadas Especiales
capacitacion bomberos rengo 1
Bomberos de Rengo se capacita en uso, operación y elevación de drones
DET programa del agua 1
Vecinos de Gultro aprendieron sobre el cuidado del agua con herramientas de realidad virtual
Anuncios
EDITORIAL ok
El mirador del piso doce: el desatendido costo regional del Presupuesto 2027
horoscopo
HORÓSCOPO DEL MARTES 6 DE OCTUBRE
San Fernando 1
Sernatur realizará en O’Higgins el 6°Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas
cesfam 4 2
CESFAM 4 de Rancagua llama a prevenir el cáncer de mama durante octubre
colchagua osorno 1
Colchagua cortó la mala racha y logró su primer triunfo en la liguilla
recorte presupuestario 1
Recorte en presupuesto regional sigue en pie pese a reunión de gobernadores y ministro de Hacienda
Anuncios
fallecida las cabras
Fallece voluntaria honoraria de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Las Cabras
FUNDACIÓN 7
Rancagua salió a las calles para celebrar sus 283 años de historia
subcomisaria requinoa
Requínoa: Detienen a sujeto que amenazaba con arma a una mujer y a personal policial
velasquez colina
General Velásquez cae ante Atlético Colina y se complica en la liguilla de permanencia
Anuncios
Europa Press - Archivo
Un adolescente de 15 años sufre la amputación de una mano por una granada durante las protestas en Francia
Foto: Escenario Mundial
Bolsonaro gana la primera vuelta con el 47% de los votos y disputará contra Lula (45%) la segunda vuelta
PRIMOR 10
Papas Primor el sabor de una historia que nació en una cocina de Rancagua
plaza de rancagua antigua
¿Por qué Rancagua? El origen y significado del nombre de la ciudad
TIO MANOLO 8
Tío Manolo: más de 40 años de sabor, tradición y pasión rancagüina
Hace 73 años nació en Rancagua el CDSC Los Desordenados. Desde ahí se ha escrito una travesía llena de historias, familia, triunfos y derrotas, inclusión social y sueños que aún faltan por cumplir.
De la rebeldía de un grupo amante del fútbol al corazón comunitario de Rancagua
horoscopo
HORÓSCOPO DEL LUNES 5 DE OCTUBRE
798209_2
Unión Española cayó derrotada ante San Luis por 2-0