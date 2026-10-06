Santa Cruz fue escenario de la gran final del Ranking y Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias

Más de un centenar de ciclistas llegaron hasta Santa Cruz para disputar la última fecha del Campeonato Regional de Ciclismo de Fiestas Patrias, que durante seis jornadas recorrió distintos sectores de la región de O’Higgins.

El pasado domingo, en esta comuna colchagüina, se desarrolló la etapa de cierre de este certamen, competencia que durante seis fechas reunió a ciclistas de distintas categorías provenientes de diversas comunas de la zona y de otras regiones del país.

La jornada final contó con el importante apoyo de la Municipalidad de Santa Cruz, encabezada por su alcalde Yamil Ethit Romero, quien dispuso todas las facilidades y medios necesarios para que esta última fecha pudiera desarrollarse de manera segura y exitosa.

El alcalde estuvo además presente durante varias horas acompañando el desarrollo de la competencia, participando activamente de la jornada y siendo el encargado de realizar el banderazo oficial de largada, además de acompañar la finalización de la actividad.

La pasada urbana de Santa Cruz fue el escenario ideal para la última fecha del Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias.

Una exitosa fecha

La última fecha congregó a más de un centenar de deportistas, quienes llegaron hasta Santa Cruz con el objetivo de sumar sus últimos puntos para el ranking general, disputar las posiciones finales del campeonato y quedarse con las copas y reconocimientos correspondientes.

La competencia se desarrolló sobre un circuito cerrado de aproximadamente 6 kilómetros, dispuesto en la nueva pasada urbana de la comuna. El trazado destacó por sus excelentes condiciones de asfalto, permitiendo a los competidores desarrollar una carrera rápida, segura y exigente.

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Recordar que, con esta jornada se puso término a un campeonato compuesto por seis fechas, desarrolladas en distintas comunas y sectores de la región de O’Higgins, llevando el ciclismo de ruta a diferentes puntos del territorio regional y permitiendo la participación de numerosos deportistas.

Desde la organización destacaron y agradecieron especialmente el compromiso de cada una de las municipalidades que colaboraron durante el campeonato, haciendo posible la realización de las distintas jornadas y contribuyendo al crecimiento y desarrollo del ciclismo de ruta en la región.

“Queremos agradecer profundamente a cada una de las municipalidades que nos apoyaron durante estas seis fechas y, especialmente, a la Municipalidad de Santa Cruz por toda la colaboración, disposición y apoyo entregado para realizar esta última jornada. El respaldo de las autoridades locales es fundamental para seguir desarrollando el ciclismo y generar espacios para nuestros deportistas”, señalaron.

De esta manera, Santa Cruz fue el punto de encuentro para cerrar una nueva edición del Ranking y Campeonato Fiestas Patrias Sexta Región de Ciclismo en Ruta, dejando como balance una alta participación y el desafío de continuar fortaleciendo esta disciplina deportiva en las distintas comunas de la región de O’Higgins.