Senador Castro califica de “inhumano” recorte de $28 mil millones a Ley Ricarte Soto y exige al Gobierno reponer recursos

Una dura reacción tuvo el senador por la región de O’Higgins y presidente de la Comisión de Salud del Senado, Juan Luis Castro, tras conocerse que el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una rebaja de más de $28 mil millones en la asignación de Fonasa destinada a la aplicación de la Ley Ricarte Soto.

De acuerdo con los antecedentes presupuestarios, los recursos pasan de un equivalente ajustado de $195.159 millones en 2026 a $166.951 millones para 2027, lo que representa una disminución real de 14,45%. “Hoy se ha dado a conocer una pésima noticia para esos 84 mil pacientes de la Ley Ricarte Soto en Chile, que lleva 10 años de funcionamiento. ¿Cuál es? Que se han recortado más de $28 mil millones respecto del presupuesto del año pasado”, señaló Castro.

El parlamentario advirtió que la disminución golpea a un sistema creado precisamente para garantizar protección financiera frente a diagnósticos y tratamientos cuyo alto costo resulta imposible de asumir para muchas familias.

La Ley Ricarte Soto contempla cerca de 27 problemas de salud y prestaciones asociadas a patologías como enfermedad de Crohn grave, mucopolisacaridosis, colitis ulcerosa, artritis reumatoide refractaria y cáncer de mama HER2 positivo, entre otras. “Esto es un ataque realmente inhumano a gente que solo tiene la Ley Ricarte Soto para poder salvar su vida”, sostuvo el senador.

Castro apuntó especialmente a la falta de certezas respecto de cómo se financiará la continuidad de los tratamientos y el ingreso de nuevos pacientes durante 2027, considerando la magnitud de la disminución propuesta. “¿Cómo es posible llegar a este extremo? Recortar $28 mil millones a una ley que garantiza medicamentos y tratamientos de alto costo para más de 27 problemas de salud realmente raya en lo miserable. Estamos hablando de personas que dependen de esta cobertura para enfrentar enfermedades graves. Eso es inaceptable”, insistió.

Finalmente, el presidente de la Comisión de Salud adelantó que exigirá corregir la partida durante la tramitación del Presupuesto 2027.“Yo exijo, como presidente de la Comisión de Salud del Senado, que esto se reponga a la brevedad, porque esa ley, así como está, la están atacando de muerte”, concluyó Castro.