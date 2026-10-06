SERNAC detecta problemas de compatibilidad en sistemas de carga del 5% de los vehículos eléctricos e híbridos del país

Durante los últimos años, el mercado de los vehículos eléctricos ha experimentado un fuerte crecimiento en el país. Así lo demuestran las ventas de unidades 100% eléctricas (BEV), las cuales aumentaron un 183,8% en 2024, acompañadas de una red pública que ya supera los 1.900 puntos de carga.

El rápido crecimiento y la diversificación de este mercado plantean nuevos desafíos respecto de la información disponible para los consumidores. En este contexto, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) elaboró un reporte técnico de monitoreo sobre el mercado automotriz de vehículos de cero y bajas emisiones, en el que se detectaron problemáticas vinculadas a la compatibilidad de los sistemas de carga de vehículos eléctricos e híbridos enchufables.

A partir de un caso particular reportado por un consumidor, relacionado con la incompatibilidad entre el tipo de conector presente en el vehículo (GB/T) y la infraestructura de carga disponible, se identificó que este sistema no era compatible con la carga rápida disponible en la red de electrolineras del país, lo que dificultaba su uso mediante este tipo de carga.

De acuerdo con el análisis realizado por SERNAC, en coordinación con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, el Ministerio de Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el problema se relaciona con la falta de información entregada al consumidor respecto de la compatibilidad del sistema de carga del vehículo con la infraestructura pública disponible en el país.

Esta situación limitó las posibilidades de utilizar el automóvil en estaciones de carga públicas, restringiendo su uso prácticamente a la carga doméstica (carga lenta) y, por ende, al radio de autonomía diario del vehículo en términos de desplazamiento.

El caso resulta especialmente relevante considerando que, a diferencia de los vehículos convencionales, los eléctricos e híbridos enchufables dependen de una infraestructura de carga que debe ser compatible con las características técnicas del automóvil. Por ello, conocer previamente el tipo de conector, las alternativas de carga disponibles y dónde puede efectivamente cargarse el vehículo constituye información esencial para tomar una decisión de compra informada.

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Según el SERNAC, es fundamental que las empresas que comercializan este tipo de vehículos entreguen información clara, completa y fácilmente accesible sobre las condiciones y alternativas de carga de cada modelo, incluyendo los tipos de conectores, las compatibilidades, los adaptadores requeridos y las restricciones existentes. Esta información debe estar disponible antes de la compra, de manera que las personas puedan evaluar no solo las características del vehículo, sino también sus posibilidades reales de uso, de acuerdo con sus necesidades y con la infraestructura disponible