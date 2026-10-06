Stephanie Vaquer enfrentará a Liv Morgan y Becky Lynch por el título mundial en Money in the Bank

Stephanie Vaquer ya conoce a sus rivales para Money in the Bank. En la edición de este lunes 5 de octubre de RAW, Liv Morgan y Becky Lynch se enfrentaron para definir a la próxima retadora al Campeonato Mundial Femenino, pero la lucha terminó sin una vencedora debido a una nueva interrupción de The Judgment Day.

El grupo volvió a intervenir en un combate de Liv Morgan, provocando que Vaquer ingresara al ring para repeler a sus integrantes. En medio de la confrontación, la campeona recibió golpes tanto de Morgan como de Lynch, por lo que respondió atacando a ambas luchadoras y dando por terminado el enfrentamiento.

Tras la situación, “La Primera” sometió a sus dos posibles retadoras y tomó un micrófono para solicitar la presencia de Adam Pearce, gerente general de RAW. Ante el funcionario, la sanfernandina pidió que ambas luchadoras fueran sus oponentes este sábado en Money in the Bank.

En #MITB tendremos una triple amenaza por el Campeonato Mundial Femenino 💥😱 #WWERaw https://t.co/nevuOHLVtu — WWE Español (@wweespanol) October 6, 2026

De esta manera, Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan y Becky Lynch en un combate de triple amenaza. El encuentro se disputará este sábado 10 de octubre en el Smoothie King Center de Nueva Orleans, Luisiana, donde la representante de San Fernando buscará mantener el título que conquistó en Chile.



