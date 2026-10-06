Tercera División: ¿Hemos avanzado algo?

Por: Gerardo Silva, director técnico nacional.

Después de observar con atención y ser testigo presencial de los cambios que ha tenido la Tercera División del fútbol chileno, llego a una conclusión que puede incomodar a muchos: no es mucho lo que hemos avanzado.

Me explico. La antigua Tercera División, desde su inicio hasta la temporada 1996, se jugaba con futbolistas libres de edad. Y sí, por esos años se decía que era la categoría donde venían a morir muchos jugadores que habían tenido largos años en el fútbol profesional. Y era verdad. Los equipos reforzaban sus planteles con ese tipo de jugadores.

Se comentaba en esa época que estos futbolistas solo le quitaban un espacio al joven emergente de las divisiones menores. En alguna medida, estuve de acuerdo con esa crítica. Pero había otra cara de la moneda que pocos quisieron ver.

Esos jugadores avezados, con una gran trayectoria y experiencia acumulada, también participaban como referentes, como conductores, como verdaderos maestros en los últimos años de formación de esos jóvenes. Yo fui testigo presencial de aquello. Vi a muchachos de 19, 20 años, que venían del fútbol de cadetes de entonces, tener que debutar abruptamente en un fútbol mucho más competitivo, más friccionado, más de hombres. Y al tener como compañeros o como rivales a jugadores que ya venían de vuelta, estaban obligados a mejorar su juego, a dominar su carácter, a madurar con mayor prontitud. Esa escuela no tiene precio.

En 1996, la Tercera División cree necesario bajar el límite de edad. La idea era permitir un mayor flujo de jugadores emergentes y, al mismo tiempo, prohibir el acceso de estos jugadores llamados «viejos», que dicho sea de paso eran los que más cobraban. Con esto, además de dar oportunidad a los jóvenes, los equipos tenían la posibilidad de disminuir sus planillas. La medida parecía apropiada y conveniente para la época y para el momento que vivían las instituciones.

Se pensó en los «pro», pero no se pensó en los «contra». ¿Y cuáles son, según yo, esos contras?

El primero, y quizás el más importante: los clubes de Tercera División perdieron identidad. Hoy los futbolistas se jubilan a los 23 años, y en algunas excepciones a los 25. No alcanzan a transformarse en referentes al interior de un plantel, no alcanzan a generar identidad con la hinchada. Y cuando no hay ídolos propios, la gente no va al estadio. Así de simple. Le quitamos el sentido de pertenencia al hincha de provincia.

El segundo contra: al limitar la edad, la categoría se transformó en una simple prolongación del fútbol joven. No le permite al futbolista ese cambio brusco, ese salto necesario en su maduración deportiva. Seguimos jugando entre jóvenes, sin ese roce con el jugador experimentado que te enseña a jugar con el reglamento, con el árbitro, con la presión de la gente. Hago este comentario sin ningún afán de polémica ni con segunda intención. Lo hago simplemente para poner el tema en la mesa y que podamos reflexionar, comentar y debatir al respecto.

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Me parece que no hemos avanzado mucho con el actual formato de la Tercera División. En mi opinión, muy personal, era más atractivo para todos el antiguo formato. Más competitivo, con más público en las canchas y, me atrevería a decir, también más rentable para los clubes.

Y aquí dejo una interrogante, ahora que la Segunda División vive tantos problemas para sostenerse: ¿no será el momento, después de 30 años, de volver al formato anterior y que todos los clubes compitan juntos en una gran tercera categoría del fútbol chileno, libre de edad, como la de antes?

A veces, por querer modernizar, retrocedemos. Y a veces, volver atrás es la forma más inteligente de avanzar.