Vecinos de Gultro aprendieron sobre el cuidado del agua con herramientas de realidad virtual

Con lentes y controles similares a los utilizados en videojuegos, vecinos(as), niños y familias de la Población 10 de agosto de Gultro, en la comuna de Olivar, fueron parte por primera vez de la “Odisea del Agua”. Esta experiencia inmersiva los invitó a recorrer distintos escenarios y conocer procesos vinculados al recurso hídrico en la región de O’Higgins, destacando su importancia para la vida y la necesidad de su cuidado.

La actividad se enmarca en el Programa de Educación Ambiental del Agua, impulsado por Codelco División El Teniente y la Junta de Vigilancia Primera Sección Río Cachapoal y sus Afluentes, que busca promover el cuidado del medio ambiente en la zona central. En esta oportunidad, la iniciativa fue desarrollada gracias al material interactivo creado por la Universidad de O’Higgins.

Vanessa Mancisidor, coordinadora del Programa de Educación Ambiental del Agua, sostuvo que “el fundamento del programa es la educación sobre el agua. Quisimos que aprendieran de una forma distinta, a través de la tecnología, y fue un proceso muy exitoso. Estamos súper agradecidos porque tuvimos una buena convocatoria y recepción; se fueron muy contentos de vivir esta experiencia”.

En tanto, Camila Silva, encargada en terreno de las actividades de divulgación científica de la universidad, señaló que “busca generar mayor conciencia sobre el cuidado y manejo del agua, pero también que las personas comprendan cómo funciona este recurso en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. La realidad virtual nos permite mostrar procesos de una manera sencilla y entretenida”.

Realidad virtual y ciencia interactiva

Los y las participantes tuvieron la oportunidad de recorrer seis espacios interactivos asociados al agua en la región: atmósfera, agricultura y patrimonio, suelo y aguas subterráneas, ciclo del agua en las ciudades, humedales y glaciares, además de un espacio introductorio. Basada en la divulgación científica, la propuesta pone conocimientos al alcance de personas de todas las edades mediante contenidos educativos y dinámicos.

“Es la primera vez que participo en algo así y me pareció impresionante. Todo se veía muy nítido y la explicación era muy interesante. Esto nos permite aprender sobre algo que ya estamos trabajando en nuestras casas, como cuidar y reutilizar el agua”, destacó Juanita Fuentes, vecina de Gultro y participante del programa.

Por su parte, Antonia Ahumada, estudiante de tercero medio, valoró el dinamismo de los módulos. “Me gustó, de hecho, repetí dos veces la experiencia. Era entretenida porque primero te explicaban y después podías hacer pequeñas cosas, como interactuar con el agua, y así vivir más la experiencia. Me llevo que el agua es importante y que tiene diferentes funciones, tanto en el interior como en el exterior”, indicó.

Anuncios

Xiomara Romero, en tanto, puso el foco en el valor educativo y el atractivo de aprender con herramientas tecnológicas. “Esta es la primera vez que utilizo realidad virtual y ha sido muy entretenido. Había distintas temáticas que uno selecciona, como la atmósfera, el suelo, la ciudad, los humedales y los glaciares. Nos explicaban procesos del agua en la Tierra que uno muchas veces no conoce, como la filtración y la formación de aguas subterráneas”, concluyó.