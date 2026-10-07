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Acusado por homicidio frustrado en San Fernando fue detenido por Carabineros

El procedimiento fue realizado por personal del OS-9 O’Higgins, en coordinación con la Fiscalía Local de San Fernando y Gendarmería. El imputado fue detenido en las inmediaciones del Centro Penitenciario La Gonzalina.

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Tras un proceso investigativo desarrollado por personal del OS-9 O’Higgins, en coordinación con la Fiscalía Local de San Fernando y Gendarmería de Chile, fue detenido un hombre de 40 años, acusado de su participación en un delito de homicidio frustrado ocurrido el pasado 26 de junio en la población Independencia, comuna de San Fernando.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, el hombre, identificado con las iniciales J.P.L.P., de nacionalidad chilena, habría efectuado reiterados disparos con un arma de fuego corta en contra de otro hombre, de 32 años y también chileno, quien resultó gravemente lesionado. El hecho se habría originado en el contexto de problemas territoriales.

A partir de las diligencias realizadas por el personal especializado, se logró establecer la identidad del acusado y obtener una orden de detención emanada del Juzgado de Garantía de San Fernando.

El procedimiento se concretó en las inmediaciones del Centro Penitenciario La Gonzalina, donde además se incautó el teléfono celular del detenido, elemento que será incorporado a la investigación.

Tras el respectivo control de detención, el imputado quedó en prisión preventiva y se fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

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