Agrosuper abre nueva convocatoria de Fondo Vecino para apoyar proyectos de desarrollo comunitario

Agrosuper abrió una nueva convocatoria de su programa Fondo Vecino, iniciativa que busca contribuir al desarrollo de las comunidades vecinas donde la compañía cuenta con instalaciones, a través de la entrega de recursos para concretar proyectos que permitan mejorar sus espacios y fortalecer el trabajo que realizan junto a sus vecinos.

Esta tercera convocatoria del año estará enfocada en la línea de “Desarrollo Comunitario” y, en la zona Valle Central, podrán participar organizaciones de las comunas de Doñihue, Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Codegua, Rengo, Requínoa, San Francisco de Mostazal, Graneros y Machalí.

Las entidades postulantes podrán presentar proyectos en dos líneas de financiamiento. La primera, corresponde a equipamiento, con un aporte de $500 mil, que puede destinarse, por ejemplo, a mobiliario, equipamiento para sedes comunitarias, equipamiento tecnológico, vestuario o implementación deportiva. La segunda, corresponde a infraestructura, con un financiamiento de hasta $1 millón para iniciativas como obras menores, mejoras de infraestructura o iluminación interior de recintos.

La coordinadora de Fondo Vecino de Agrosuper, Camila Mallea, invitó a las organizaciones a participar de esta nueva convocatoria. “Queremos invitar a las organizaciones de nuestras comunidades vecinas a presentar esos proyectos que, muchas veces, son necesarios para seguir desarrollando sus actividades y fortalecer los espacios que comparten. A través de este programa buscamos entregar un apoyo concreto para que las comunidades puedan mejorar su infraestructura o adquirir equipamiento que contribuya al trabajo que realizan día a día junto a sus vecinos”, señaló.

Las postulaciones estarán abiertas desde el 1 hasta el 23 de octubre a través del sitio web www.vecinoemprendedor.cl, donde las organizaciones podrán conocer las bases y presentar sus proyectos. Los resultados de la convocatoria serán anunciados el próximo 23 de noviembre.