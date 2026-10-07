Facebook-f Instagram X-twitter Youtube Tiktok Linkedin

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Camión impacta estructura de peaje Quinta en la Ruta 5 Sur

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

Durante la mañana de este miércoles, un accidente de alta energía se registró en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 162, específicamente en las instalaciones del peaje Quinta, en el límite de las comunas de Chimbarongo y Teno, en la Región del Maule.

Hasta el lugar fueron despachadas unidades del Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo, cuyos voluntarios constataron que un camión había impactado violentamente contra la estructura del peaje.

Producto de la fuerza del impacto, una de las casetas resultó afectada y el conductor del vehículo quedó atrapado en el interior de la máquina, por lo que los equipos de emergencia desplegaron labores de rescate para lograr su extracción.

En el procedimiento también trabajaron funcionarios de Carabineros y personal del peaje. Las circunstancias y causas que provocaron el accidente son materia de investigación.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
EN VIVO: Grêmio domina el partido 1-0 sobre Remo en el segundo tiempo
1 minuto hace
EN VIVO: RB Bragantino se adelanta 1 a 0 frente a Mirassol
1 minuto hace
EN VIVO: Internacional arriba 1-0 ante Corinthians en la segunda mitad
2 minutos hace
EN VIVO: Grêmio domina el partido 1-0 sobre Remo en el segundo tiempo
1 minuto hace
EN VIVO: RB Bragantino se adelanta 1 a 0 frente a Mirassol
1 minuto hace
Anuncios
798626_2
Coquimbo Unido clasificó al vencer 2-1 a su rival Cobreloa
798635_2
D. Antofagasta venció 2-0 a U. de Chile en el duelo de ida
Anuncios
1 detenidos graneros
Desarticulan banda investigada por robos con violencia e intimidación en Graneros
1 incendio marchigue
Incendio destruyó una vivienda en sector Rinconada de Alcones de Marchigüe
1 ossamentas
Presentan querella por presunto ocultamiento de osamentas en Catedral de Rancagua
encuentro turismo 1
Colchagua se convierte en el epicentro del turismo nacional con el VI Congreso de Municipalidades Turísticas
Anuncios
anfp
Dos listas competirán por la presidencia de la ANFP
udechile
La U será local en Rancagua
797175_0
U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798300_0
Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
poster desarrollo comunitario AS (4)
Agrosuper abre nueva convocatoria de Fondo Vecino para apoyar proyectos de desarrollo comunitario
La ley se aplaza, los riesgos no
Anuncios