Camión impacta estructura de peaje Quinta en la Ruta 5 Sur

Durante la mañana de este miércoles, un accidente de alta energía se registró en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 162, específicamente en las instalaciones del peaje Quinta, en el límite de las comunas de Chimbarongo y Teno, en la Región del Maule.

Hasta el lugar fueron despachadas unidades del Cuerpo de Bomberos de Chimbarongo, cuyos voluntarios constataron que un camión había impactado violentamente contra la estructura del peaje.

Producto de la fuerza del impacto, una de las casetas resultó afectada y el conductor del vehículo quedó atrapado en el interior de la máquina, por lo que los equipos de emergencia desplegaron labores de rescate para lograr su extracción.

En el procedimiento también trabajaron funcionarios de Carabineros y personal del peaje. Las circunstancias y causas que provocaron el accidente son materia de investigación.