Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

Cobresal vs U. Concepción: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno

Toda la previa del duelo entre Cobresal y U. Concepción. El partido se jugará en el Estadio más grande del Mundo el sábado 10 de octubre a las 15:00 horas.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El duelo entre Cobresal y U. Concepción correspondiente a la fecha 24 se disputará en el Estadio más grande del Mundo desde las 15:00 horas, el sábado 10 de octubre.

Así llegan Cobresal y U. Concepción

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Cobresal en partidos del campeonato chileno

Cobresal venció 3-2 a Coquimbo Unido en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 1 terminó en empate y ha perdido 2. En ellos, recibió 10 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de U. Concepción en partidos del campeonato chileno

A U. Concepción no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 2 ante Huachipato. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 3 derrotas y 1 victoria, tiene 4 goles a favor y ha recibido 9 en contra.

El conjunto local logró acumular 2 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 2 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 12 de abril, en el torneo Chile – Primera División 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de U. Concepción.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 24 puntos (7 PG – 3 PE – 13 PP), mientras que la visita sumó 22 unidades y está en el décimo quinto lugar en el torneo (6 PG – 4 PE – 13 PP).

Anuncios
Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Colo Colo 54 23 17 3 3 26
2 U. Católica 42 23 13 3 7 17
3 Universidad de Chile 42 23 12 6 5 16
14 Cobresal 24 23 7 3 13 -10
15 U. Concepción 22 23 6 4 13 -22

Fechas y rivales de Cobresal en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs O'Higgins: 24 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Universidad de Chile: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Audax Italiano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de U. Concepción en los próximos partidos del campeonato chileno
  • Fecha 25: vs Deportes Limache: 25 de octubre – 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Colo Colo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs O'Higgins: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Ñublense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs U. La Calera: Fecha y horario a confirmar
Horario Cobresal y U. Concepción, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
7 minutos hace
Guayaquil City vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del torneo ecuatoriano
11 minutos hace
Vasco da Gama vs Remo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 del Brasileirao
17 minutos hace
Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
7 minutos hace
Guayaquil City vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del torneo ecuatoriano
11 minutos hace
Anuncios
797175_0
U. Católica vs Audax Italiano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 24 del campeonato chileno
798300_0
Deportes Temuco vs Dep. Santa Cruz: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
Anuncios
798299_0
Recoleta vs Magallanes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 del campeonato 2026
poster desarrollo comunitario AS (4)
Agrosuper abre nueva convocatoria de Fondo Vecino para apoyar proyectos de desarrollo comunitario
La ley se aplaza, los riesgos no
798635_0
D. Antofagasta y Universidad de Chile se encuentran en la llave 2
Anuncios
Foto: Maximiliano Figueroa - El Rancagüino
Stephanie Vaquer enfrentará a Liv Morgan y Becky Lynch por el título mundial en Money in the Bank
798640_3
El partido entre Colo Colo y D. Puerto Montt ha sido suspendido
1 homicidio....
Investigan muerte de hombre tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
patente verde
“Patente verde”: la nueva exigencia para vehículos eléctricos e híbridos enchufables que ya llegó a las calles
Visita Liceo Simón Bolívar 4
Más de 30 alumnos y alumnas de electricidad del Liceo Simón Bolívar visitan Centro de Entrenamiento de CGE en Rancagua
OTOÑO Y PRIMAVERA
“Otoño y Primavera” llega a Rancagua y retrata un vínculo que desafía las diferencias de edad
Anuncios
1 riña rcgua....
Dos personas lesionadas deja incidente con armas de fuego y cortante en Rancagua
ARBOL 4
Árbol cae en Millán en medio de lluvias
WhatsApp Image 2026-10-06 at 17.24.08
Lluvias dejan 30 personas aisladas y afectan dos rutas
senador castro (2)
Senador Castro califica de “inhumano” recorte de $28 mil millones a Ley Ricarte Soto y exige al Gobierno reponer recursos
Anuncios
gerardo silva
Tercera División: ¿Hemos avanzado algo?
ohiggins conce 1
ANFP confirma que final de la Copa de la Liga se jugará en el estadio Claro Arena
Infobae
Mueren más de 25 personas tras la colisión de dos barcos en un río en el oeste de RDC
Europa Press / (Foto de ARCHIVO)
La OMS sigue de cerca el caso de una trabajadora de un laboratorio en Rusia por supuesta peste pulmonar
regional de ciclismo 2
Santa Cruz fue escenario de la gran final del Ranking y Campeonato Regional de Ciclismo por Fiestas Patrias
internos carcel peumo 1
Cerca de 80 internos del Centro de Detención Preventiva de Peumo participan en actividades deportivas y culturales
La Brigada de Homicidios Rancagua detuvo a un tercer involucrado en el ataque con arma cortante que afectó a un estudiante en las afueras del colegio Hispano Chileno El Pilar.
Investigan muerte de hombre por impacto de bala tras presunto robo en predio agrícola de Requínoa
carlos luis cortes 1
Carlos Cortéz, operador mina en Pilar Norte: “La clave en seguridad es estar concentrados y compenetrados con los compañeros de trabajo”