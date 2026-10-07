Colchagua se convierte en el epicentro del turismo nacional con el VI Congreso de Municipalidades Turísticas

Las comunas de San Fernando y Chimbarongo albergan el 6° Congreso Nacional de Municipalidades Turísticas, un hito de tres jornadas —desarrollado entre este miércoles y el viernes 9 de octubre— que congrega a autoridades nacionales, alcaldes, concejales y equipos técnicos de fomento productivo de diversos puntos de Chile.

Organizado de forma conjunta por ambos municipios y el Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), el evento busca fortalecer la gestión turística municipal y posicionar a la Provincia de Colchagua y a la región de O’Higgins como referentes de desarrollo asociativo.

Durante la jornada inaugural en el Teatro Municipal de San Fernando, el director nacional de SERNATUR, Cristóbal Benítez Villafranca, destacó el valor estratégico de los gobiernos locales en la economía del país. «Desde SERNATUR estamos convencidos que los municipios y todos los actores que están acá son el elemento fundamental en el desarrollo de la actividad turística. Sabemos que el turismo puede ser un motor de desarrollo a nivel local. Hoy día somos el 7% del empleo a nivel nacional y sabemos que para poder seguir creciendo tenemos que trabajar de forma muy coordinada».

Asimismo, la autoridad resaltó que más de 100 municipios del país recibirán la distinción turística durante la jornada de cierre.

Por su parte, el gobernador regional de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, ratificó el compromiso con la promoción del destino. «Nosotros hemos definido como tercer eje de desarrollo de la región el turismo, por tanto estamos buscando e invirtiendo en la promoción…».

En esa línea, resaltó el valor del patrimonio, la naturaleza y «los mejores vinos del mundo» con que cuenta la zona, anunciando además que el próximo año la región será sede del encuentro anual de turoperadores de Brasil para impulsar la atracción de visitantes internacionales.

Identidad cultural y trabajo asociativo

El trabajo coordinado entre ambas comunas vecinas fue resaltado por los jefes comunales como una oportunidad clave para visibilizar la oferta territorial.

El alcalde de Chimbarongo, Marco Contreras Jorquera, enfatizó el alcance regional del evento: «Más que Chimbarongo y San Fernando, aquí hay una oportunidad para mostrarse como región de O’Higgins, como provincia de Colchagua, donde tenemos muchas bondades que mostrar».

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A su vez, el edil relevó el papel del oficio local. «En Chimbarongo, la artesanía de Mimbre nos da la identidad cultural que nos permite ser conocidos en un contexto no solo nacional, sino que también internacional».

En tanto, el alcalde de San Fernando, Pablo Silva Pérez, dio la bienvenida a los participantes y valoró la integración económica que genera la actividad. «Todos sabemos que las comunas se desarrollan hoy día a través del turismo. También es un pilar fundamental de la economía de las diferentes comunas de nuestro país… este congreso en San Fernando sin duda viene a fortalecer todos los destinos turísticos de Colchagua».

Trabajo en tabla y actividades hasta el viernes

El programa contempla paneles de discusión y talleres simultáneos centrados en la modernización regulatoria, el Plan Verano Seguro, la gestión de la saturación, la marca territorial y la mitigación de la estacionalidad.

La agenda incluyó además la inauguración de la Feria Regional de Artesanos y Emprendedores en San Fernando, la cual tiene lugar en plena Plaza de Armas de la capital provincial, y donde exponentes de diversas comunas de O’Higgins muestran sus productos característicos.

El congreso finalizará este viernes 9 de octubre con visitas técnicas guiadas que recorrerán la Hacienda Los Lingues, viñas emblemáticas y la ruta patrimonial del mimbre.

El cierre oficial tendrá lugar a las 18:00 horas en la Viña Cono Sur de Chimbarongo, donde se otorgará la Distinción de Municipalidad Turística 2026, el premio al mejor coordinador municipal de turismo del país y se anunciará la sede oficial para la edición 2027.