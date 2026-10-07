Concejo Municipal de San Fernando aprueba ordenanza de Feria Libre El Trapiche

En sesión ordinaria de este martes 6 de octubre, el Concejo Municipal de San Fernando aprobó la nueva ordenanza que regula el funcionamiento de la Feria Libre El Trapiche, iniciativa que contempla el traslado de la actual feria de avenida Manso de Velasco hacia un nuevo recinto ubicado en el acceso norte de la ciudad.

De acuerdo con lo informado por el municipio, el proyecto considera un terreno de 3,5 hectáreas, ubicado dentro del radio urbano de San Fernando, con infraestructura destinada a organizar la actividad comercial, el abastecimiento y la circulación de personas y vehículos.

El alcalde Pablo Silva Pérez señaló que la decisión genera distintas opiniones, pero sostuvo que era necesario abordar las dificultades asociadas al funcionamiento actual de la feria.

“Cuando uno llega a puestos públicos tiene que tomar decisiones que sabemos no van a dejar contentos a todo el mundo, pero hay que tomarlas cuando se trata de mantener la seguridad de las personas”, afirmó.

Recuperar la circulación y facilitar el acceso de emergencias

Según el diagnóstico municipal, la ocupación de avenida Manso de Velasco genera dificultades para la circulación vehicular durante los días de funcionamiento de la feria.

Como parte de los antecedentes presentados para el proyecto, una comparación de registros aéreos de calle Argomedo, realizada alrededor de las 07:40 horas, identificó aproximadamente 75 vehículos en el tramo observado durante una jornada de feria, frente a unos siete en una jornada sin feria.

El municipio plantea que el traslado permitirá liberar la avenida y facilitar los desplazamientos de los vecinos, incluido el acceso de vehículos de emergencia a sectores como las villas 18 de Septiembre y Colchagua, entre otros.

El nuevo recinto contempla puestos fijos para los actuales comerciantes de la Feria de Manso de Velasco, además de superficies pavimentadas, acceso a agua y electricidad, servicios higiénicos y áreas de carga y descarga.

También considera una capacidad de estacionamiento superior a 300 vehículos.

“Hemos preparado un terreno con galpones, con techo, con baño, con estacionamiento para más de 300 vehículos, con zona para carga y descarga”, destacó el alcalde al referirse a las instalaciones.

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Los estacionamientos serán gratuitos durante al menos el primer semestre, según lo informado por el municipio, y tendrán una permanencia máxima de dos horas para favorecer la rotación. El recinto también contempla un sector de abastecimiento mayorista y una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora para camiones y maquinaria.

Alternativas para los clientes

Según una encuesta realizada en colaboración con Isa Vías a usuarios de la feria, el 29% llega a pie y más del 60% lo hace en vehículo particular o locomoción colectiva.

A partir de estos antecedentes, el municipio contempla medidas para facilitar el acceso al nuevo recinto. Durante la primera etapa se dispondrá de un bus de acercamiento, mientras se gestionan recorridos de transporte público hacia el mercado.

La medida, según lo señalado por el alcalde, busca facilitar el traslado de quienes no cuentan con vehículo, especialmente personas mayores, y mantener la conexión de los clientes con la feria.

Medidas de apoyo a los feriantes

La nueva ordenanza establece prioridad en la asignación de puestos para los titulares de patentes y permisos de las ferias históricas.

Además, contempla seis meses de rebaja transitoria en los derechos municipales por ocupación de puestos. El monto de esta rebaja deberá establecerse en la Ordenanza de Derechos Municipales.

Los derechos pagados por períodos que no puedan utilizarse debido al cierre de la feria de Manso de Velasco serán abonados a los cobros correspondientes en el nuevo mercado.

El texto aprobado también incorpora 19 observaciones formuladas durante el trabajo de revisión en comisiones, relacionadas con el funcionamiento del recinto, la fiscalización y las condiciones del traslado.

Puesta en marcha

La planificación municipal contempla que El Trapiche funcione los miércoles, sábados y domingos, con atención al público entre las 07:00 y las 16:00 horas.

El cierre de la actual feria de avenida Manso de Velasco se hará efectivo una vez que comience a funcionar El Trapiche.

De esta manera, el municipio plantea dar continuidad a la actividad comercial en el nuevo recinto, junto con recuperar la circulación por una de las principales vías utilizadas actualmente por la feria.